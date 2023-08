Carlos Santana entschuldigt sich für transfeindliche Tirade

Eddie Janssens / wikipedia) Carlos Santana ist seit Jahrzehnten aus der amerikanischen Musikszene nicht mehr wegzudenken (Bild:

Der amerikanische Star-Gitarrist Carlos Santana hat sich bei der Trans-Community für "unsensible Kommentare" entschuldigt. Anlass war, dass ein Video aus einem Konzert vom Juli auf Youtube aufgetaucht ist, in dem der 76-Jährige die Existenz von trans Menschen leugnet.

Wörtlich hatte Santana bei dem Konzert gesagt: "Wenn Gott dich und mich gemacht hat, bevor wir aus dem Mutterleib herausgekommen sind, weißt du, wer du bist und was du bist", so der Musiker. "Später, wenn du aufwächst, siehst du die Dinge und fängst an zu glauben, dass du etwas sein kannst, was gut klingt. Aber du weißt, dass es nicht richtig ist. Weil eine Frau eine Frau ist und ein Mann ein Mann." Ferner erklärte er: "Was auch immer du versteckt tun willst, das ist deine Sache. Das ist okay für mich." Daraufhin erwähnte er, dass er seinem "Bruder Dave Chappelle" nahestehe. Der 50-jährige Komiker ist durch seine Tiraden gegen Homosexuelle und trans Menschen berüchtigt (queer.de berichtete).

Am Freitag entschuldigte sich Santana auf Facebook für die Äußerungen: "Die unsensiblen Kommentare tun mir leid. Sie geben nicht wieder, dass ich alle Ideale und Überzeugungen von Menschen ehren und respektieren will. Ich erkenne an, dass das, was ich gesagt habe, Menschen verletzt hat", erklärte Santana. "Ich entschuldige mich aufrichtig bei der Trans-Community und allen, die ich beleidigt habe." Anschließend sprach er trans Menschen gar seine Bewunderung aus: "Es braucht Mut, um zu wachsen und in dem Licht zu glänzen, das ihr ausstrahlt, und echt zu sein, ehrlich zu sein und authentisch."



Derzeit gibt es in den US-Bundesstaaten eine regelrechte Kampagne gegen LGBTI-Rechte. Die Bürgerrechtsorganisation ACLU meldete zuletzt fast 500 Gesetzentwürfe in den Parlamenten, die zum Ziel haben, queere Rechte einzuschränken. Diese führen laut einer Umfrage der Human Rights Campaign zu einer erheblichen Verunsicherung: Vier von fünf queeren Menschen gaben an, dass sie wegen transfeindlicher Gesetz das Gefühl hätten, als queere Person weniger sicher zu sein (queer.de berichtete). (dk)