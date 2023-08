Rosa Bank von Dirk Bach wieder aufgetaucht

Heute, 17:12h 2 Min.

Die rosa Sitzbank am Grab von Dirk Bach im Kölner Melatenfriedhof ist wieder da: Am Montag tauchte sie laut "Express" wieder auf – geschmückt in bunten Farben und mit Herzluftballons. Dazu stand auf der Bank ein Blatt mit einer gedruckten Mitteilung: "Keine Sorge, man hatte mich weder gestohlen, entführt noch ähnliches", heißt es darauf. "Nach all dem seelischen und körperlichen Schmerz, der mir in den zurückliegenden Tagen und Wochen zugefügt wurde, habe ich mir lediglich eine kurze Auszeit gegönnt, um mich bei Freunden ein wenig verwöhnen und aufpimpen zu lassen."



Die Bank war vergangene Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag spurlos verschwunden (queer.de berichtete). Zunächst war vermutet worden, dass sie wegen einer Anweisung der Stadt Köln abgebaut wurde. Doch die Aidshilfe teilte mit, dass wohl "ein ganz lustiger Vogel" sie entfernt habe. Viele zeigten sich über den mutmaßlichen Diebstahl entsetzt, darunter auch Entertainerin Hella von Sinnen, die die Bank gestiftet hatte: "Ich bin traurig und auch sprachlos", so Moderatorin und Komikerin am Freitag. "Ich kann nur sagen, dass diese Bank zehn Jahre friedlich und unbehelligt unter einem riesigen Baum stand. Aber durch dieses ganze Affentheater ist da nun ein Riesenfokus draufgekommen, und nun ist sie weg."

Zuvor hatte die Stadt Köln angeordnet, dass alle privaten Bänke vom Zentralfriedhof entfernt werden müssten, unter anderem aus Sicherheitsgründen (queer.de berichtete). Dagegen gab es viel Widerstand: So startete Entertainer Julian F.M. Stoeckel eine Petition, um das Bankverbot noch zu verhindern (queer.de berichtete). Diese ist inzwischen von mehr als 22.000 Menschen unterzeichnet worden.



Das Ultimatum der Stadt Köln gegen die Bank – und auch andere Bänken am Melatenfriedhof – läuft nun weiter. Immerhin hatte der Umweltausschuss der Stadt Köln am Donnerstagabend noch ein wenig Nachsehen und laut "Kölner Stadtanzeiger" den Abbautermin vom 8. September auf den 1. März 2024 verschoben. (dk)