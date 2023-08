Queeres Göttingen sucht Zentrums-, Projekt- und Ehrenamtskoordination

Gestern, 22:21h 3 Min.

Der Verein Queeres Göttingen e.V. besetzt frühestens zum 01.11.2023 bzw. spätestens zum 01.01.2024 eine sozialpädagogische



Zentrums-, Projekt- und Ehrenamtskoordinationsstelle



im Umfang von 20 Wochenstunden.



Das Queere Zentrum Göttingen (QZG) ist ein im Jahr 2018 vom Verein Queeres Göttingen e.V. gegründetes Veranstaltungs- und Beratungszentrum, wo sich LSBTIAQ* begegnen und organisieren können – ein Ort für Gemeinschaft und Vernetzung, Beratung und Bildung, politische Aktivitäten und Kultur. Zum Queeren Zentrum Göttingen bzw. zum Trägerverein Queeres Göttingen e.V. gehören u.a.: die Trans*Beratung Göttingen, die Queeren KULTURTAGE Göttingen, die Queere Jugendgruppe, das Projekt equity* – Empowerment für queere Jugendliche und junge Erwachsene bis 27. Darüber hinaus trägt das QZG zahlreiche selbstorganisierte queere Gruppen sowie das CSD-Aktionsbündnis Göttingen.



Die Zentrums-, Projekt- und Ehrenamtskoordination umfasst folgende Kernaufgaben:

• Anbindung und Koordination von bestehenden bzw. neu zu gründenden queeren Gruppen und deren Angeboten (vereinsinterne und externe Gruppen)

• Organisation, Koordination und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen sowie Erarbeitung entsprechender Materialien/Methoden

• Koordination der Queeren KULTURTAGE Göttingen sowie unterschiedlicher Aktionsbündnisse

• Akquise, Anbindung und Unterstützung von Ehrenamtlichen

• Weiterentwicklung des Konzepts zum Ehrenamtsmanagement im Zentrum/Verein

• Qualifizierung, Ausweitung und Verstetigung des ehrenamtlichen Engagements zur Aufrechterhaltung und zum Ausbau bedarfsgerechter Angebote und Strukturen des Vereins/Zentrums

• Nachhaltige Unterstützung/Einbindung lokaler Communitys durch partizipative Strukturen und Angebote

• Entwicklung von Ansätzen für Barrierearmut und zur Überwindung von Diskriminierungsmechanismen und Ausschlüssen innerhalb der Zentrumsstrukturen (insbesondere im Hinblick auf Ableismus, Rassismus, Klassismus)

• Öffentlichkeitsarbeit (eigene und externe Print-/Onlinemedien, z.B. Website, Social Media)

• Pflege und Ausbau von Vernetzungs-, Kooperations- u. Verweisungsstrukturen; Gremienarbeit

• Verwaltung, Dokumentation und Evaluation

• Hauslogistik (Mediathek, Materialausleihe, Einkäufe u.ä.)



Für diese Koordinationsstelle wünschen wir uns eine Person, die folgende Kriterien mitbringt:

• Hochschul-/Fachhochschulabschluss (bevorzugt Soziale Arbeit, (Sozial-)Pädagogik)

• mehrjährige haupt- oder ehrenamtliche Erfahrungen in Gruppen- und Teamkontexten

• Erfahrung in Ehrenamts- und Projektkoordination, Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit

• fundierte Kenntnisse zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, Nähe zu LSBTIAQ*-Lebenswelten

• Kommunikationsstärke sowie sicherer, sensibler Sprachgebrauch

• Freude an Teamarbeit und Moderation von Gruppenprozessen

• ein hohes Maß an Selbstorganisation, Flexibilität sowie eine strukturierte Arbeitsweise

• Reflexionsbereitschaft (z.B. über eigene Denk- und Verhaltensmuster, Rollen und Positionen)

• Erfahrung & Kreativität im Umgang mit gängiger Software, Online-Tools und Social Media

• hohe Motivation, in Richtung einer inklusiven und diskriminierungsfreien Gesellschaft zu wirken

• Resilienz und Gestaltungswille in dynamischen, diskursstarken Communitys

• Bereitschaft zur Arbeit am Wochenende und in den Abendstunden (soweit erforderlich)

• gute Englischkenntnisse



Das bieten wir:

• eine vielseitige, verantwortungsvolle Tätigkeit mit viel Raum für Entwicklung und Kreativität

• eine anregende und kollegiale Arbeitsatmosphäre in einem lebendigen Zentrum/Verein

• regelmäßigen Austausch und Zusammenarbeit mit den anderen Angestellten und dem Vorstand

• langjährige Erfahrung in Community-basierter Vernetzungs-, Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit

• Gehalt in Anlehnung an TV-L, Entgeltgruppe 10, Stufe 2

• Fortbildungsmöglichkeiten

• einen Arbeitsplatz mit moderner technischer und digitaler Infrastruktur

• flexible Arbeitszeiten



Wenn Du Interesse an dieser Stelle hast, freuen wir uns auf Deine Bewerbung.



Die Stelle ist zunächst befristet bis zum 31.12.2024, eine Weiterführung wird angestrebt. Bitte sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (ohne Foto) bis zum 17.09.2023 ausschließlich per E-Mail an:



Bitte kennzeichne Deine E-Mail mit der Betreffzeile "Bewerbung Zentrums- und Ehrenamtskoordination" und nutze als Anhang eine PDF-Datei (max. 5 MB).



Bei Fragen zum Arbeitsbereich oder zu unserem Zentrum/Verein wende dich gern an die derzeitige Stelleninhaberin Maria Kaiser ( ) oder an den Vorstand ( ).



Bewerbungen von queeren Personen bzw. Personen mit Diskriminierungserfahrungen (insbesondere Mehrfachdiskriminierung) werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. Unsere Zentrumsräume sind in Bezug auf Mobilitätseinschränkungen barrierearm.



Queeres Göttingen e.V. / Queeres Zentrum Göttingen

Hospitalstraße 20 ∙ 37073 Göttingen ∙ Tel. 0551 29 17 25 24

www.queeres-zentrum-goettingen.de