Alice Weidel: "Menschenverachtende Hetze" gegen trans Abgeordnete

AfD-Partei- und Fraktionschefin Alice Weidel ist nach einem transfeindlichen Tweet heftiger Kritik aus demokratischen Parteien ausgesetzt. Weidel hatte vergangenen Freitag im Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) die Bremer Bürgerschaftsabgeordnete Maja Tegeler (Linke) attackiert.



Weidel teilte ein Video von Tegeler, in dem die Linke die Verabschiedung des Selbstbestimmungsgesetzes begrüßte, aber mehrere Änderungen anmahnte. Dazu kommentierte die Rechtspopulistin: "Gestern noch ein Mann, heute schon eine Frau und neben Dir in der Sauna oder Umkleidekabine. Die #Ampel machts möglich!"

Dabei erwähnt Tegeler ausdrücklich in dem Video, dass Menschen gerade nicht automatisch ermöglicht werde, "den Zugang zu Saunen, Umkleidekabine usw. wahrzunehmen". Ferner erklärte sie: "Männer werden nicht ihren Geschlechtseintrag ändern, um gewalttätige Verbrechen zu vollziehen."







Der Eintrag Weidels führte zu einer Reihe von Beleidigungen gegen Tegeler. Ihr Artikel wird von AfD-Fans etwa mit Worten wie "ekelhaft", "Freakshow" oder Kotzsymbolen kommentiert.



Die Linken-Bundesparteivorsitzende Janine Wissler stellte sich am Samstag hinter ihre Parteifreundin: "Volle Solidarität mit meiner Genossin Maja Tegeler, die gerade der menschenverachtenden Hetze von Alice Weidel und der AfD ausgesetzt ist und Beleidigungen und Bedrohungen erfährt. Es ist so widerwärtig."



Auch der Bremer FDP-Bürgerschaftskandidat Tobias Huch sicherte Tegeler am Montag "volle Solidarität" zu. Die Linkenpolitikerin sei "durch die AfD-Frontfrau Alice #Weidel einer Welle transfeindlichen Hasses ausgesetzt".



Tegeler ist seit 2019 Mitglied der Bürgerschaft, ihre Schwerpunkte liegen auf den Themenbereichen Feminismus und Queerpolitik.



Die Änderung des diskriminierenden

Transsexuellengesetzes war mehr als überfällig. Tatsächlich sieht der Kabinettsentwurf auch einige Verbesserungen vor, die wichtig sind. Nur leider scheint es, als hätte die Ampel sich in den Kulturkampf von Rechten mit reinziehen lassen… 1/2 pic.twitter.com/3Mm50W0FZr Linksfraktion Bremen (@LinksfraktionHB) August 23, 2023

| Twitter / LinksfraktionHB | Das Originalvideo von Maja Tegeler

Die AfD machte zuletzt vermehrt Stimmung gegen trans Menschen – teilweise wird sogar behauptet, dass geschlechtliche Minderheiten schlicht nicht existierten. Der niedersächsische AfD-Fraktionschef Stefan Marzischewski-Drewes erklärte etwa vergangenen Monat im NDR-Sommerinterview: "Es gibt keine Transgender-Menschen" (queer.de berichtete). AfD-Abgeordnete beleidigen auch regelmäßig im Bundestag die Grünenabgeordnete Tessa Ganserer wegen ihrer Transidentität (queer.de berichtete). (dk)