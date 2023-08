Aiwanger bleibt Söders Vize

Heute, 12:56h 3 Min.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erhöht in der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt den Druck auf seinen Stellvertreter Hubert Aiwanger, belässt ihn aber im Amt. Der Freie-Wähler-Chef solle einen Katalog mit 25 Fragen schriftlich beantworten, sagte Söder nach Beratungen im Koalitionsausschuss am Dienstag in München. Aiwanger habe zugesagt, die Fragen zu beantworten.



Erst danach könne man den Fall abschließend bewerten, sagte Söder. Eine Entlassung aus dem Amt des Landeswirtschaftsministers und stellvertretenden Ministerpräsidenten wäre zum jetzigen Zeitpunkt "ein Übermaß", so der CSU-Chef. Eine Frist zur Beantwortung der Fragen nannte er zunächst nicht.



In einem bayrischen Bierzelt geht Markus #Soeder auf die Bühne und imitiert die Stimme von Adolf #Hitler. Nein, das ist kein Witz, sondern das hat #Söder gestern genauso gemacht, um angeblich den #Aiwanger zu kritisieren. Im Ton gut zu hören.



Verstehe nur ich diesen Witz nicht?

Söder hatte am Dienstag eine Sondersitzung des Gremiums einberufen, Aiwanger sollte dort persönlich Stellung nehmen zu den Vorwürfen. Der 52-Jährige hatte am Samstagabend schriftlich zurückgewiesen, zu Schulzeiten in den Achtzigerjahren ein antisemitisches Flugblatt geschrieben zu haben, über das die "Süddeutsche Zeitung" berichtet hatte.

Aiwanger: Es war der Bruder

Gleichzeitig räumte er aber ein, es seien "ein oder wenige Exemplare" in seiner Schultasche gefunden worden. Kurz darauf gestand Aiwangers älterer Bruder ein, das Pamphlet geschrieben zu haben. Später sagte er, er glaube, dass sein Bruder Hubert die Fluglätter wieder habe einsammeln wollen. Söder reichen diese Erklärungen aber bislang nicht aus.



Aiwangers Bruder: "Hubert hat die Flugblätter eingesammelt, um zu deeskalieren und konnte sie nicht rechtzeitig aus dem Schulranzen holen, weil er Hundewelpen aus einem brennenden Waisenhaus retten musste"#aiwanger #flugblatt

Auch Satiriker nehmen sich Aiwanger an

CSU will mit Aiwanger-Partei weitermachen und schließt Koalition mit Grünen aus



In Bayern wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Die CSU hatte bislang stets erklärt, die Koalition mit den Freien Wählern nach der Wahl fortsetzen zu wollen. Alle Umfragen hatten bis zuletzt auch fast keinen Zweifel daran gelassen, dass dies möglich sein wird – wobei die Freien Wähler zuletzt bei 11 bis 14 Prozent lagen. Die CSU regiert im Freistaat seit 2018 zusammen mit den Freien Wählern.



Meint irgendjemand ernsthaft, dieser Gerhard Papke" hätte antisemitische Flugblätter auch dann so vehement verteidigt, wenn #Aiwanger bei den Grünen oder der SPD wäre?

Der FDP-Politiker Gerhard Papke startet Verschwörungstheorien

Die Landtags-CSU wollte die Koalition auch am Dienstag grundsätzlich fortsetzen. Ein schwarz-grünes Bündnis wurde bei Online-Beratungen des erweiterten CSU-Fraktionsvorstandes am Dienstagfrüh ausgeschlossen, wie die Deutsche Presse-Agentur von Teilnehmer*innen erfuhr. Allerdings gab es in der Runde demnach ebenfalls den Ruf nach weiterer Aufklärung.



Aiwanger hatte in den letzten Monaten versucht, sich mit Queerfeindlichkeit zu profilieren: So hatte er im Juni eine Draglesung in einer Münchner Bibliothek als "Kindswohlgefährdung" bezeichnet (queer.de berichtete). Zuvor hatte er mit Blick auf Regenbogenfamilien abwertend gesagt: "Die Normalen müssen zusammenstehen" (queer.de berichtete). Auch bei anderen Themen äußerte sich der Politiker wiederholt populistisch. Kürzlich forderten daher die Grünen – noch vor Bekanntwerden des Antisemitismusskandals – den Rücktritt als Vizeministerpräsident und Wirtschaftsminister (queer.de berichtete). (dpa/dk)