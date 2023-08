Schwuler Liebesfilm "Royal Blue" Nummer 1 bei Amazon

Heute, 13:45h 2 Min.

Der Film "Royal Blue" (Originaltitel: "Red, White & Royal Blue") ist ein großer Erfolg für Prime Video, den Streamingdienst von Amazon: Seit seiner Premiere am 11. August hat die amerikanische Liebeskomödie weltweit die Spitzenplätze belegt – am Dienstag war der Film laut Flixpatrol.com noch immer Spitzenreiter unter dem Prime-Video-Spielfilmen vor dem spanischen Filmdrama "Culpa Mia – Meine Schuld" und dem US-Actionthriller "Guy Ritchie's The Covenant".



(Bild: Flixpatrol.com)

Amazon teilte außerdem mit, dass "Royal Blue" einen "großen Anstieg in neuen Prime-Mitgliedschaften" ausgelöst habe. Laut der Firma aus Seattle zählt der Film inzwischen zu den drei meistgesehenen romantischen Komödien aller Zeiten bei Prime Video. Jennifer Salke, die Chefin von Amazon Studios und MGM Studios, lobte das Produktionsteam in höchsten Zügen und erklärte: "Wir sind so stolz auf diesen schönen, herzerwärmenden Film und könnten nicht glücklicher über die Reaktion der Fans sein – der bereits existierenden Fans und neuer Fans."

"Royal Blue" handelt von der sich anbahnenden Liebe von Alex Claremont-Diaz (Taylor Zakhar Perez), dem Sohn der Präsidentin der Vereinigten Staaten (Uma Thurman), und dem britischen Prinzen Henry (Nicholas Galitzine). Der offen schwule Schauspieler Stephen Fry stellt König James III. dar. Der Film basiert auf einem gleichnamigen Buch von Casey McQuiston aus dem Jahr 2019 (queer.de berichtete).

Die Filmkritik bewertete den Film mehrheitlich positiv, allerdings wurde auch kritisiert, dass "Royal Blue" viele Romcom-Klischees beinhalte. Fabian Schäfer schrieb in seiner Kritik auf queer.de, dass Regisseur Matthew Lopez für seine Produktion "eine Schablone des 'Unmögliche-Liebe-Films' mit all seinen bekannten Sätzen, Situationen und Bildern genutzt und möglichst altbackene Musik darübergelegt" habe. (cw)