Bruce Darnell wird Chefkritiker bei "Strip Karaoke"

Bruce Darnell ist "Chef der Critique" beim "Strip Karaoke" (Bild: Puls 4)

Heute, 14:21h 2 Min.

Im österreichischen Privatsender Puls 4 startet am 18. September die neue Spielshow "Strip Karaoke", bei der der amerikanische Choreograf Bruce Darnell die Rolle des "Chef der Critique" (sic) übernehmen wird. Die Show wird jeweils montags um 21.15 Uhr im Sender der deutschen ProSiebenSat.1-Gruppe gezeigt. Als Moderatorin fungiert die Tänzerin Anna Kratki.



Das Spielprinzip: In jeder Folge treten sechs talentierte, noch unbekannte Karaokesänger*innen auf die Bühne und präsentieren einen Song. "20 Sekunden nach Start der Gesangsperformance Unterstützung einer verführerischen Tänzerin oder eines verführerischen Tänzers erhalten", so Puls 4. Dabei kennen die singenden Teilnehmer*innen ihre strippende Unterstützung vor der Show nicht. "Und während die Sänger*innen mit ihren Stimmen den Club einheizen, treiben die Tänzer*innen mit immer weniger werdenden Kleidungsstücken die Temperatur in die Höhe. Ziel ist es, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, und dabei nicht nur mit der eigenen Stimme zu brillieren, sondern gemeinsam im Duo eine harmonische Performance abzuliefern."

Darnell wird die Darbietungen als Chef-Juror kommentieren, dazu wird ihm in jeder Folge ein weiterer prominenter Juror oder eine Jurorin zur Seite gestellt. Am Ende entscheidet aber das Publikum über die Lautstärke des Applauses darüber, wer eine Chance auf den Sieg hat.



Verantwortlich für die bereits im Juli aufgezeichnete Serie ist Madame Zheng Production Österreich, die bereits für die Realityserie "Forsthaus Rampensau" verantwortlich war, die von Promipaaren in einem Selbstversorger-Forsthaus handelt. Nach dem Erfolg in der Alpenrepublik wird derzeit auch eine deutsche Variante dieser Reihe produziert. Die österreichische Originalversion ist auf Joyn erhältlich. Unklar ist, ob auch "Strip Karaoke" auch im deutschen ProSiebenSat.1-Streamingportal gezeigt werden wird.



Darnell ist derzeit ein vielgefragter Mann im deutschsprachigen Fernsehen: Erst kürzlich wurde bekannt, dass er als Juror zur RTL-Erfolgsserie "Das Supertalent" zurückkehren wird (queer.de berichtete). (cw)