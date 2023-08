Countrystar Ty Herndon heiratet seinen Freund

Heute, 15:57h 2 Min.

Der 61-jährige US-Countrysänger Ty Herndon hat am Samstag seinen Freund Alex Schwartz bei einer Openair-Zeremonie in Chapmansboro (US-Bundesstaat Tennessee) geheiratet. Insgesamt 300 enge Freund*­innen und Familienmitglieder wohnten laut dem Magazin "People" der Hochzeit bei, die das Thema "Country Chic" hatte. Der Zeremonie wohnten auch einige Promis bei, etwa die Schauspielerinnen Kristin Chenoweth ("Bros") und Sally Struthers ("All in the Family"). Sie fand bei "Owen Farm" statt, einer beliebten Destination für Hochzeiten in der Region.



Owen Farm hatte auch eine persönliche Bedeutung für Herndon: Das Gelände grenzt an das Anwesen von Countrylegende Don Williams (1929-2017), dem Lieblingsinterpreten von Herndons verstorbenem Vater. Owen Farm stellte für die Hochzeit auch den früheren Tourbus von Williams zur Verfügung – damit wurden die Hochzeitsgäste auf das Gelände gefahren.

Herndon bereits zum dritten Mal verheiratet

Herndon war bereits zwei Mal mit Frauen verheiratet. Im Jahr 2014 outete er sich als schwul (queer.de berichtete). Damals sagte er, dass seine Ex-Frauen natürlich von seiner sexuellen Orientierung gewusst hätten. Die Beziehungen mit den Frauen sei er nur eingegangen, weil es die Konventionen so verlangten. Er verriet bei seinem Coming-out auch, dass er mit einem Mann namens Matt Collum liiert sei. Diese Beziehung ist allerdings im Jahr 2021 in die Brüche gegangen.



Seine Karriere hatte Herndon in den Achtzigerjahren als Teil der Countryband Tennessee River Boys (späterer Name: Diamond Rio) begonnen. Er verließ die Band und versuchte sein Glück in der Castingshow "Star Search", allerdings ohne durchschlagenden Erfolg. Das änderte sich erst in den Neunzigerjahren, als er einen Plattenvertrag erhielt und mehrere erfolgreiche Alben herausbrachte. Seinen ersten Nummer-1-Song in den amerikanischen Countrycharts landete Herndon 1995 mit dem Titel "What Mattered Most". In dem Lied beklagt er, dass seine Freundin ihn verlassen habe – und es sei seine Schuld (Textauszug: Ich habe mir alle ihre Schritte eingeprägt / Ich kann ihre Bücher, ihr Auto, ihre Kleider / Aber ich habe keine Aufmerksamkeit darauf gelegt, was am Wichtigsten war).

Danach schafften es mit "Living in a Moment" (1996) und "It Must Be Love" (1998) Songs von Herndon an die Chartspitze. In den Zweitausendern konnte er nicht mehr an alte Erfolge anknüpfen. (dk)