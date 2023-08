Heute, 18:44h 2 Min.

Für das Team unserer Kita am Südkreuz suchen wir ab sofort eine



Haushaltskraft



im Umfang von 20 Stunden pro Woche.



In unserer KiTa fördern wir bereits bei den Kleinsten die Werte Toleranz, Rücksichtnahme und Offenheit und sensibilisieren für Vielfalt.



Aufgaben:

● Du bist zuständig für die Essens- und Getränkeausgabe und das Aufräumen der Essensplätze sowie für die Sauberhaltung, das Aufräumen und Wegräumen des Geschirrs

● Du bereitest Frischkost, Salate und Nachspeisen zu

● Du bist zuständig für Reinigungsarbeiten und die Hauswäsche sowie für eine fachgerechte Mülltrennung und Müllentsorgung

● Du gehst fachgerecht und sorgsam mit Reinigungsmitteln um

● Du hältst Betriebsanweisungen sowie Anweisungsvorschriften genutzter Pflegemittel ein



Wir wünschen uns:

● Du hast eine hauswirtschaftliche Ausbildung oder berufliche Erfahrungen in der Hauswirtschaft

● Du hast Spaß an der Arbeit in einer sozialen Einrichtung

● Du bist verantwortungsbewusst und flexibel

● Du bist sicher im Umgang mit den Hygiene- und Lebensmittelvorschriften

● jede Altersklasse ist Willkommen



Wir bieten:

● Ein tolles Team, gute und humorvolle Arbeitsatmosphäre

● Fortbildungsmöglichkeiten

● Festen Arbeitsvertrag

● Feste Dienstzeiten

● 30 Urlaubstage

● Selbstständiges Arbeiten innerhalb guter Rahmenstrukturen, 30 Urlaubstage p.a., Entlohnung in Anlehnung an den Tarif



Ausführlichere Informationen unter schwulenberatungberlin.de oder bei Jörg Duden unter 030 – 44 66 88 22.



Bewerbungen

mit Angabe der Kennziffer A2/2023/04 bis zum 15.09.2023 an: Schwulen­beratung Berlin, Niebuhrstr. 59/60, 10629 Berlin oder .