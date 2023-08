Kanada warnt queere Menschen vor Risiken bei Reisen in die USA

Kanada gilt als eines der queerfreundlichsten Länder der Welt (Bild: trfotos / unsplash

Heute, 08:16h 2 Min.

Die kanadische Regierung warnt seit Dienstag in die USA reisende queere Menschen vor Risiken in einigen Teilen des Landes. In einem auf der Webseite des Außenministeriums veröffentlichten Hinweis heißt es: "Einige Staaten haben Gesetze und Richtlinien erlassen, die sich auf 2SLGBTQI+-Personen auswirken können. Überprüfen Sie die relevanten staatlichen und lokalen Gesetze."



Der kurze Hinweis geht nicht näher auf die betroffenen Staaten oder Gesetze ein. Bisher wurden Warnungen dieser Art vor allem für Länder veröffentlicht, die für eine Missachtung der Rechte von queeren Personen bis hin zu ihrer Bestrafung bekannt sind, etwa Russland, Ägypten oder Uganda. Das deutsche Auswärtige Amt verweist in seinen Reise- und Sicherheitshinweisen zu den USA nur auf seine allgemeine Seite zu queeren Reisenden.



"Seit Anfang 2023 haben bestimmte Bundesstaaten in den USA Gesetze erlassen, die Drag-Shows verbieten und trans Personen den Zugang zu geschlechtsspezifischer Gesundheitsversorgung und die Teilnahme an Sportveranstaltungen verwehren", sagte ein Sprecher des kanadischen Ministeriums in einer Medienerklärung. "Die Informationen werden bereitgestellt, um es Reisenden zu ermöglichen, ihre eigenen fundierten Entscheidungen bezüglich Reisezielen zu treffen. Außerhalb Kanadas können Gesetze und Bräuche in Bezug auf sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck und Geschlechtsmerkmale sich stark von denen in Kanada unterscheiden."

Auch queere US-Organisationen warnen

"Wir haben Experten in der Regierung, deren Aufgabe es ist, sich in der Welt umzusehen und zu prüfen, ob es besondere Gefahren für bestimmte Gruppen von Kanadiern gibt", sagte die stellvertretende Premierministerin Chrystia Freeland auf einer Pressekonferenz am Dienstag (Ortszeit) und betonte, dass die Warnung nicht politischer Natur sei. Sie antwortete nicht auf die Frage, ob US-Präsident Joe Biden über die Aktualisierung der Reisehinweise informiert wurde.



Die USA sind das beliebteste Reiseziel der Kanadier*innen, allein im Juni statteten sie dem Nachbarland 2,8 Millionen Besuche ab. Im Land leben rund 40 Millionen Menschen, laut Schätzungen könnten rund eine Million der queeren Community angehören.



Die Reisewarnung erfolgt vor dem Hintergrund einer sich konstant verschärfenden Anti-LGBTQ-Rhetorik und -Politik in den USA. Die American Civil Liberties Union zählt aktuell fast 500 antiqueere Gesetzesvorhaben auf lokaler oder regionaler Ebene, gut die Hälfte davon umfasst den Schul- und Bildungsbereich und 130 die Gesundheitsversorgung. Die größte amerikanische LGBTI-Organisation, Human Rights Watch, rief im Sommer einen nationalen Notstand aus (queer.de berichtete). Kurz zuvor hatte sie wegen der queerfeindlichen Politik von Gouverneur Ron DeSantis eine Reisewarnung für Florida ausgesprochen (queer.de berichtete). (afp/cw)