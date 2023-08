AIDS-Hilfe Frankfurt sucht Projektkoordination

Heute, 10:07h 2 Min.

In unserem Projekt Switchboard Bar.Café.Kultur der AHF e.V. ist ab dem 15.10.2023 oder zu einem späteren Zeitpunkt eine



Projektkoordinationsstelle (m/w/d)



zu besetzen (Teilzeit 75%, unbefristet).



Das Switchboard ist ein ehrenamtliches Projekt der AHF e.V.. Es ist Kommunikationszentrum und professioneller Gaststättenbetrieb der LSBTIQ+ Community. Das Aufgabenspektrum umfasst die gesamte Organisation des Cafés / Gaststättenbetriebs. Zu den regulären Tätigkeiten gehörten sämtliche Arbeitsabläufe, die für den Betrieb erforderlich sind.



Aufgabengebiete:

● Betreuung des ehrenamtlichen Service-Teams im Switchboard: Leitung der Teamsitzung mit den ehrenamtlichen Mitarbeitenden incl. Vor- und Nachbereitung, Dienstplanung, Durchführung von Mitarbeitendengesprächen, Konfliktmanagement, Einstellungsgesprächen und Schulungen neuer ehrenamtlicher Mitarbeitender.

● Bestandsverwaltung und Getränkebestellung, Kontrolle der Lieferungen

● sonstiger Wareneinkauf für den Verkauf und den Gaststättenbedarf

● Mithilfe bei der Organisation von Sonderveranstaltungen, Straßenfesten, Ausstellungen

● Abrechnung Abendkasse / Kassenbuchführung

● Pflege der Homepage

● Veranlassen und Beaufsichtigen von Handwerkerarbeiten

● Kontrolle und Anweisung der Reinigungskräfte

● Erstellung und Kontrolle der Dienstpläne

● kleinere Verwaltungsaufgaben

● Übernahme von Thekendiensten in Notfällen



Wir erwarten:

● teamorientiertes Arbeiten

● Erfahrung im Gastro-Bereich

● handwerkliche Fähigkeiten

● Organisationstalent, Ordnungssinn und Kreativität

● Computer- und Softwarekenntnisse (MS-Office)

● Führerschein für PKW

● Bereitschaft zu Wochenend-/ Abendtätigkeiten in Ausnahmefällen

● gute Kenntnisse der LGBTIQ+ Szene

● Aufgeschlossenheit gegenüber anderen Lebensentwürfen

● Verlässlichkeit, Verschwiegenheit



Wir bieten:

● Mitarbeit in kreativen, unkonventionellen Teams

● vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeiten mit eigenen Gestaltungsmöglichkeiten

● flexible Arbeitszeitgestaltung

● Weiterbildung

● Entlohnung nach Haustabelle



Ihre Bewerbung, schicken Sie bitte bis zum 30.09.23 an die Fachbereichsleitung, Herr Gehrig, Psychosoziales und Prävention der AHF e.V. und übermitteln diese ausschließlich per E-Mail an . Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte per Mail oder telefonisch unter (069) 405868-0.