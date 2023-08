Quälgeist Berlin e.V. sucht Reinigungskräfte

Heute, 10:20h 1 Min.

Das Putzkollektiv des Quälgeist Berlin e.V. sucht dringend Verstärkung!



Geputzt wird immer tagsüber am Tag nach unseren Veranstaltungen, also insbesondere auch am Wochenende. Die Arbeit dauert in der Regel circa 3 Stunden.



Vergütet wird die Arbeit als Minijob auf 520 €-Basis (13,50 € pro Stunde).



Meldet euch bei Interesse oder Rückfragen gerne bei uns:

E-Mail:

Telefon: 030 695 196 50 oder 01523 198 36 70