Helene Fischer vergisst "Regenbogenfarben"-Text

Heute, 14:55h 2 Min.

Die 39-jährige Sängerin Helene Fischer hatte am Sonntag in der Kölner Lanxess Arena so einige Textprobleme: Ausgerechnet beim Song "Regenbogenfarben", der ursprünglich von der lesbischen Sängerin Kerstin Ott stammt, blieben ihr die Worte weg. "Ja, jetzt muss ich noch mal anfangen, jetzt habe ich nämlich den Text vergessen", sagte Fischer und fügte gleich noch lachend hinzu: "Wir fangen noch mal an. Wir spielen hier ja live und drehen einfach mal ein bisschen zurück."



Auch beim zweiten Anlauf konnte sie sich an den genauen Wortlaut nicht erinnern. Immerhin erhielt sie Hilfe von ihren Mitmusiker*­innen und dem Publikum.



Trans Sängerin Josie Melonie, die bereits Gast war bei den RTL-Sendungen "Deutschland sucht den Superstar" und "Take Me Out", veröffentlichte ein Video des Fauxpaus auf TikTok. Den Videoausschnitt kommentierte sie mit den Worten: "Wie kann man so sympathisch einen Texthänger haben?"



Fischer hat noch weitere Chancen, sich den Text besser einzuprägen: Sie wird bis Samstag noch drei weitere Male in der Lanxess Arena auftreten.

Das mit Platin ausgezeichnete Lied "Regenbogenfarben" gehört zu den größten Hits von Kerstin Ott. Der Song erreichte 2018 durch ein Duett mit Helene Fischer in der legendären "Helene Fischer Show" größere Bekanntheit.

Nach einer Corona-Pause wird die "Helene Fischer Show" dieses Jahr erstmals seit 2019 die Deutschen wieder das Weihnachtsfest versüßen: Wie das ZDF am Mittwoch bekanntgab, wird eine neue Folge der Show am Ersten Weihnachtsfeiertag um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Wann und wo die Sendung aufgezeichnet wird, ist bislang nicht bekannt.



Fischer erklärte zudem in Köln, dass es "lange nicht sicher" gewesen sei, ob die Show 2023 wieder stattfindet, da es "nach wie vor schwierig" sei, "die internationalen Gäste zu bekommen". Dies sei ihr wichtig, da die Unterhaltungssendung davon lebe, "dass ich Duette singe, dass ich Akrobatik mache, dass ich tanze, singe". Bei der letzten Show vor rund vier Jahren waren unter anderem Nick Carter, Engelbert, Josh Groban und Freya Ridings Fischers Gäste in der Messe Düsseldorf. (dk)