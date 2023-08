Nackedei-Datingshow mit Julian F.M. Stoeckel startet Anfang Oktober

Heute, 12:41h 2 Min.

Der Streamingdienst Discovery+ wird am 5. Oktober die ersten drei Folgen der 16-teiligen neuen "Naked Attraction"-Staffel veröffentlichen. Das teilte das Medienunternehmen Warner Bros. Discovery Deutschland am Donnerstag mit. In den Folgewochen wird jeweils eine neue Episode pro Woche, immer donnerstags, online gestellt. Discovery+ ist ab 3,99 Euro pro Monat bzw. 39,99 Euro erhältlich.



Moderator der Show ist der bisexuelle Entertainer Julian F.M. Stoeckel (queer.de berichtete). "Ich habe schon an etlichen Fernsehformaten teilgenommen und viele Shows moderiert, aber 'Naked Attraction' ist besonders", erklärte der 36-Jährige. "Ich bin sehr gespannt, wie ich selbst wirken werde, wenn ich die ganzen Menschen nackt sehe. Man sieht im Schwimmbad oder am FKK-Strand auch mal nackte Personen, aber man starrt natürlich nicht die ganze Zeit hin. Ich glaube, in meinem ganzen Leben habe ich mich noch nie so lange darauf konzentrieren müssen, mir einen Nackten genau anzusehen. Das wird schon eine Herausforderung, die aber sehr positiv ist."

"Es wird bunt"

Stoeckel verspricht auch, dass die Show anders wird als die bisherigen Folgen auf RTLzwei, die von Milka Loff Fernandes moderiert worden waren. "Ich bin ja schon ein Paradiesvogel, der anders ist, anders moderiert und einen anderen Stil zelebriert", so Stoeckel. "Es wird bunt, speziell, aufregend, spannend, geil und ganz besonders witzig!"



Von der Sendung sind bislang drei Staffeln auf RTLzwei gezeigt worden. Das Show-Prinzip bleibt gleich: Singles können sich ihren Traumpartner oder ihre Traumpartnerin anhand des Aussehens aussuchen. Ein Single schaut dabei sechs nackige Objekte der Begierde an – erst nur den Unterkörper, dann den Oberkörper, dann das Gesicht. In jeder Runde gibt die Single-Person einem der Kandidaten oder einer der Kandidatinnen einen Korb. Anschließend dürfen die Kandidat*innen auch reden und auch der Single darf sich textilfrei zeigen, bevor er sein Herzblatt auswählt, mit dem er oder sie auf ein Date gehen darf. Während der Show starrt das Publikum gefühlt die Hälfte der Zeit auf männliche oder weibliche Intimzonen in Großaufnahme. In mehreren Folgen tauchten auch homo- oder bisexuelle Teilnehmende auf (queer.de berichtete).



"Naked Atttraction" basiert auf einem Format des öffentlich-rechtlichen britischen Senders Channel 4 ("Queer as Folk", "It's a Sin"). In mehreren europäischen Ländern, etwa Italien, Polen und sogar Russland, gibt es nationale Ableger. Bislang war die Sendung allerdings überall immer von Frauen moderiert worden. (cw)