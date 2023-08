"Drag Race Germany": Kritik an erster Gastjurorin

Heute, 14:44h 2 Min.

Kurz vor dem Star von "Drag Race Germany" am Dienstag macht sich Unmut über die erste Gastjurorin breit, die 28-jährige in Köln lebende Rapperin Shirin David. Bei der Ankündigung der "Guest Judge" auf Instagram gibt es viele negative Kommentare: "Ist das ein Prank oder haben wir alle einfach alles vergessen?", fragte etwa ein Nutzer. Eine andere Nutzerin erklärte: "Ich persönlich hab nichts gegen Shirin und verstehe auch, wieso sie von vielen gefeiert wird. Hier [ist das] allerdings eine klare Fehlbesetzung mit der Vorgeschichte rund um die problematischen Typen, mit denen sie [...] zusammengearbeitet hat. Das hätte echt besser laufen können."



Hintergrund sind einige Skandale um David: 2017 veröffentlichte sie etwa ein Video mit dem YouTuber und Rapper Mert Eksi, der aus seiner Homosexuellenfeindlichkeit nie ein Geheimnis gemacht hat ("Ich toleriere Schwule einfach nicht, ich akzeptiere das nicht"). 2019 arbeitete sie für ihr Lied "Nur mit dir" mit Xavier Naidoo zusammen, obwohl dieser zuvor einen homophoben Song aufgenommen hatte (queer.de berichtete). Immerhin ließ sie das Lied 2020 aus offiziellen Plattformen löschen, nachdem Naidoo das Coronavirus geleugnet hatte.

David hat auch viele Fans

Allerdings hat David auch viele Fans in der queeren Community. In den letzten Jahren hat sich David mehrfach für LGBTI-Rechte engagiert, etwa in sozialen Netzwerken gegen das Regenbogenverbot bei der Fußball-EM protestiert. Letztes Jahr heizte sie die Gerüchteküche an, als sie nach einer Fan-Frage andeutete, dass sie bisexuell ist ("Vor allem, wenn man sich ultra feminin kleidet/anzieht so wie ich, ist es oft schwer, von anderen gay/bi Girls überhaupt erst gesehen zu werden").



Shirin wurde einem breiteren Publikum 2017 als Jurorin in der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" bekannt. 2019 landete sie mit "Gib ihm" ihren ersten Nummer-1-Hit in den deutschen Singlecharts. 2020 und 2021 folgten drei weitere Spitzenpositionen. Ab dem 21. September ist sie auch als reguläre Jurorin bei der Castingshow "The Voice of Germany" dabei – neben den Kaulitz-Zwillingen (queer.de berichtete).



In Deutschland, Österreich und der Schweiz läuft "Drag Race Germany" im Streamingportal Paramount+, in allen anderen Ländern bei WOW Presents Plus. Ab Dienstag erscheint auf beiden Portalen wöchentlich jeweils eine neue Folge. (dk)