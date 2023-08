Georgine Kellermann geht in den Ruhestand

Heute, 15:30h 2 Min.

Die 65-jährige WDR-Journalistin Georgine Kellermann beendet ihre TV-Karriere. Am Mittwochabend schrieb sie im Kurznachrichtendienst X, dem früheren Twitter: "Morgen ist mein letzter Arbeitstag. Nach 40 Jahren und 8 Monaten. Kinder, wie die Zeit vergeht." Dazu setzte die trans Aktivistin ein Herzemoji.



Kellermann arbeitete seit den Achtzigerjahren für WDR und ARD. Sie war unter anderem mehrere Jahre lang Auslandskorrespondentin in Washington und Paris. Seit 2019 leitet sie die WDR-Studios in Essen und ist Chefin der beliebten Regionalsendung "Lokalzeit Ruhr". Im selben Jahr outete sie sich als trans – im Alter von 62 Jahren.

Zum Abschied schrieb sie an ihre WDR-Kolleg*innen: "Danke! Ich bin heute stolz, dass ich Teil des Teams war." Sie erklärte auch, dass sie bereits vor ihrem Coming-out in den Vorruhestand gehen wollte, dies aber dann verschoben habe. Denn nachdem sie offen leben konnte, sei ihr klargeworden, "dass ich bis zur letzten Sekunde arbeiten wollte", erklärte Kellermann. "Es war eine Freude und eine Ehre, mit Euch zu arbeiten. Mit Euch allen. Der WDR ist ein wunderbares Unternehmen. Ich wünsche ihm und Euch so viel Glück, wie ich es in meinem Leben hatte."



62 Jahre lang lebt sie als Mann. Dann entscheidet sie sich, offen als Frau zu leben. Georgine Kellermann, Leiterin des WDR Studios Essen und Chefin der WDR Lokalzeit Ruhr, spricht über ihr Coming-out. Posted by WDR on Friday, December 13, 2019 Facebook / WDR

"Georgine Kellermann ist mit bewundernswerter Stärke und unerschütterlichem Mut ihren Weg gegangen. Sie ist ein inspirierendes Vorbild für viele Menschen", so verabschiedete sich Andrea Schafarczyk, die WDR-Programmdirektorin für Nordrhein-Westfalen, von ihrer Kollegin. "Ich schätze ihren jahrzehntelangen Einsatz als Journalistin und Studioleiterin für den WDR sehr und danke ihr dafür von Herzen."



Seit ihrem Coming-out engagiert sich Kellermann auch intensiv für Trans-Rechte. In sozialen Medien kritisierte sie immer wieder transfeindliche und queerfeindliche Politik. Dafür musste sie auch viel einstecken, insbesondere von der AfD: Die Bundestagsabgeordneten Nicole Höchst verbreitete etwa einen gefälschten Tweet von Kellermann, um sie lächerlich zu machen (queer.de berichtete). Die Journalistin erhielt mehrere queere Auszeichnungen, etwa 2021 den Pride-Award des CSDs Hamburg (queer.de berichtete). Erst vor wenigen Wochen wurde sie mit dem CSD-Award ihres Heimat-Prides in Essen geehrt, weil sie zu "den wichtigsten trans Stimmen in Deutschland" gehöre. (dk)