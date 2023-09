"Sex Education"-Star Ncuti Gatwa spricht erstmals über sein Queersein

Heute, 11:02h 2 Min.

Wenige Wochen vor Veröffentlichtung der vierten und letzten Staffel von "Sex Education" hat sich einer der Stars der Serie, Ncuti Gatwa, erstmals als Mitglied der queeren Community geoutet. Während der ruandisch-schottische Schauspieler in der Netflix-Serie einen Out-and-Proud-Teenager gibt, hatte er in Interviews bislang eine Grenze zu seinem Privatleben gezogen, die er nicht überschreiten wolle.



Nun sprach der 30-Jährige mit dem Magazin "Elle" über Queersein und Rassismus und die Wichtigkeit von Repräsentation. So erinnerte er sich daran, wie er vor einigen Jahren beim Manchester Pride "mit all meinen Jungs durch die Straßen zog" und ausgelassen feierte, "als ich diese Frau sah, die genauso aussah wie meine Tante".



Natürlich war sie das nicht, so Gatwa. "Aber ich wusste, dass sie Ruanderin war… Wir hielten uns an den Händen und sie sagte zu mir: 'Ich weiß nicht wirklich, warum ich hier bin. Ich bin einfach hier.' Ich sagte zu ihr: 'Honey, das musst du nicht wissen. (…) Du bist hier. Sei stolz darauf wer du bist.'" Er habe "noch nie zuvor eine andere queere Person aus Ruanda getroffen": "Ich dachte, ich wäre der Einzige auf der Welt."

In dem Interview lobte Gatwa auch die Drehbuchautorin Laurie Nunn, die die Rolle des schwulen, Schwarzen Charakters, die er in "Sex Education" als besten Freund der Hauptrolle spielt, nuancenreich angelegt und der Welt geschenkt habe. "[Eric] ist so wild und unverschämt. Es war heilsam für mich und großartig für die Menschen, sich selbst vertreten zu sehen. Es hat mich gelehrt, wie wichtig Repräsentation ist: Sie ist so mächtig und notwendig."



Die letzte Staffel der Erfolgsserie, die Gatwa, dessen Karriere zunächst im Theater gestartet war, weltweit bekannt machte, wird am 21. September veröffentlicht, aktuell kann man ihn auch in einer Nebenrolle im Kinofilm "Barbie" sehen. Im letzten Jahr hatte die BBC bekannt gegeben, den jungen Star als neuen "Doctor Who" verpflichtet zu haben (queer.de berichtete). In der Sci-Fi-Reihe war er bereits kurz zu sehen, macht aber zunächst Specials mit einer Rückkehr von David Tennant Platz (in denen auch trans "Heartstopper"-Star Yasmin Finney zu sehen ist), um mit einem Weihnachtsspeciel 2024 seinen Einstand zu geben. Für die neuen Folgen kehrt der Serienautor Russell T. Davies ("Queer as Folk", "It's a Sin", "Torchwood") zu dem BBC-Klassiker als Showrunner zurück. (cw)