Ein Besuch im Berliner Lippenstiftmuseum

Gepflegte Vorgärten und stuckverzierte Häuser aus der Gründerzeit, ein jedes davon mit bis zu 250 Quadratmeter großen Wohneinheiten: Das ist typisch für das Bayerische Viertel im Berliner Ortsteil Wilmersdorf – ein Kiez der Gutbetuchten. Dort ist auch der Starvisagist und Make-up-Künstler René Koch zuhause, der in seiner mit holzvertäfelten Flügeltüren und Kristalllüstern ausgestatteten Salonwohnung das "weltweit einzige Lippenstiftmuseum" betreibt. In hellen Räumen mit hohen Decken ist eine überwältigende Anzahl von Objekten in funkelnden Glasvitrinen ausgestellt. Dazwischen ragen überdimensionale Lippenstift-Skulpturen in die Luft. Darunter eine von Salvador Dali mit dessen Signatur.



Um es gleich vorweg zu nehmen: Die Teilnahme an einer der gut zweistündigen meist samstags stattfindenden Führungen ist ein Erlebnis, das die überwiegend weibliche Schar von Interessierten von Beginn an in Bann zu ziehen vermag. Dass dieser Museumsbesuch lange in Erinnerung bleiben dürfte, liegt einerseits an der Bandbreite der Exponate, angefangen vom japanischen Make-up-Set aus dem 19. Jahrhundert über den juwelenbesetzten Art-Déco-Lippenstift mit Schiebemechanismus aus dem frühen 20. Jahrhundert bis zum ausgefeilten 007-Lippenstift einer für die DDR arbeitenden Spionin im Bonn der Nachkriegszeit. Letzterer ist mit einem Geheimfach für Mikrofilme ausgestattet.

Das revolutionäre Potenzial des Schminkens

Wenn andererseits das Publikum in kurzen Abständen immer wieder kollektiv in ein verzücktes "Ahhhhh!", in ein raunendes "Ohhhhh!" oder in befreiendes Gelächter ausbricht, dann liegt das vor allem auch an René Kochs Präsenz. Koch ist, salopp gesagt, eine Rampensau mit Charme, wohl wissend, wie er die "Damenwelt" – so nennt er seine Hauptzielgruppe – für sich einzunehmen weiß. Und den kleineren Kreis an Herren, die den Weg zu ihm finden, selbstverständlich auch. Ein besonderes Anliegen ist es ihm, auf das revolutionäre Potenzial des Schminkens hinzuweisen.



"Das war ein Zeichen der Emanzipation, dass Frauen sich die Lippen gemacht haben, sich einen Bubikopf gemacht, Hosen getragen und geraucht haben", sagt Koch, als es um den UFA-Lippenstift geht, um Marlene Dietrich und ihren Frack und überhaupt um die wilden 1920er Jahre. "Frauen wollten doch in die Domäne der Männer eindringen. Und auch ihre Rechte haben, nicht? Das ist der Anfang. Man muss kämpfen. Wissen Sie, auch den Schwulen, Lesben und trans Personen ist noch nicht alles gelungen. Gerade heute ist das wieder ein Thema. Es ist tragisch, aber irgendwann kriegen wir das hin." Und dann blickt er in die Runde, legt sein strahlendes René-Koch-Lächeln auf und verströmt Zuversicht.



René Koch im Einsatz bei seiner Führung durch das Lippenstiftmuseum (Bild: Axel Krämer)

Koch referiert und kommentiert nicht nur kenntnisreich die Kulturgeschichte des Lippenstifts, sondern illustriert sie zudem anhand zahlreicher Exponate aus seiner Sammlung. Dabei führt er auch vor, wie das eine oder andere Kosmetikutensil angewendet wird – unter vollem Einsatz seiner Körpersprache, von den Fingerspitzen bis zu den Augenbrauen. Wie kaum ein anderer beherrscht Koch die hohe Kunst der Mimik, fast so wie die Stars der Stummfilmzeit. Von ihnen weiß er das eine oder andere zu berichten. Das betrifft nicht nur den damaligen Gebrauch von Make-up, sondern auch die Wirkung, die ein feuriges Rouge auf die Lippen zaubern kann.



Die Macht der Verführung



Häufig geht es in seinen Geschichten um die Macht der Verführung, die dem Lippenstift innewohnt, aber auch um amouröse Abenteuer, die sich daraus ergeben. Seinen Vortrag schmückt Koch mit schillernden Anekdoten aus, meist sind Persönlichkeiten aus der Zeitgeschichte darin verwickelt. Vieles ist ihm zugetragen worden, anderes weiß er persönlich zu verbürgen, denn mit seinen fast 78 Jahren hat er einen beachtlichen Lebenslauf hinter sich: von der "Bardame" im Schöneberger Schwulenlokal "Kleist-Casino", wo er in der Nachkriegszeit auch als eine der ersten Dragqueens der Bundesrepublik zu erleben war, bis zu seiner Tätigkeit als Visagist für Yves Saint Laurent. Zudem erkor ihn Hildegard Knef, die ihm einen Großteil ihres Nachlasses zukommen ließ, zu einem ihrer engsten Vertrauten. Von den zahlreichen Fernsehauftritten, seinem Engagement für die Aids-Hilfe und dem kosmetischen Einsatz für Menschen mit Brand- und Unfallnarben gar nicht erst zu reden. Dass ihm das Bundesverdienstkreuz verliehen wurde, scheint da nur folgerichtig.



Eingeschüchtert von so viel Lebensleistung muss sich aber niemand fühlen. René Koch lässt zwischen sich und dem Publikum nicht den Hauch einer Distanz aufkommen. Während die anderen ehrfurchtsvoll durch die Fotogalerie schlendern, in der Aufnahmen von ihm mit Joan Collins, Shirley Bassey, Karl Lagerfeld und vielen anderen Promis zu bewundern sind, nimmt er etwa eine Besucherin mit russischem Migrationshintergrund an die Hand, führt sie beherzt durch den langen Gang und zeigt ihr nicht ohne Stolz einen in kyrillischer Schrift verfassten Bericht einer Moskauer Zeitung aus den 1990er Jahren, in dem sein kosmetisches Engagement gerühmt wird. René Koch vermittelt den Anwesenden den Eindruck, als sei dieser Museumsbesuch gar nicht die erste Begegnung mit ihm, als wäre man im Grunde eine längst miteinander vertraute Familie, in der nur das Schöne, Gute und Wahre von Bedeutung ist. Und in dieser Reihenfolge wirkt das durchaus authentisch.



Aber was heißt hier überhaupt "Museumsbesuch"? Hier werden in einer Pause am gedeckten Tisch selbstgebackene Haferflockenkekse mit Chili, Cranberries und Ingwer serviert. "Köstlich!", erschallt es von allen Seiten. Wahlweise gibt es dazu basischen Kräutertee oder Filterkaffee. Das Porzellanservice stammt von Harald Glööckler, der zur Sammlung ebenfalls ein paar ausgewählte Fashion- und Kosmetikexponate beigesteuert hat.

Ausstellungsbesuch mit Schampus



Mitarbeiter Christian Schmid mit einer Reklame des ersten Volkslippenstifts, für den Hildegard Knef warb (Bild: Axel Krämer)

Als Dieter Stadler, der anfangs als Kunsthistoriker und Kurator vorgestellt wurde, auch noch Schampus ausschenkt, hat die Veranstaltung endgültig nichts mehr mit einer konventionellen Führung durch eine Ausstellung zu tun. "Gut so!", möchte man dem imaginären Kulturkritiker entgegenrufen, denn so eine Tea Party hat doch auch einiges für sich. Zumindest kommt dabei eine durchaus mit Interesse am Thema verbundene Hochstimmung auf, auch wenn dabei manchmal etwas abgeschweift wird: Koch erzählt etwa von dem 1980 gedrehten Trash-Film "Plastikfieber", bei dem er und Romy Haag vor der Kamera standen, um anschließend auf einem großen Bildschirm ein paar Szenen zu zeigen, die in seiner Wohnung gedreht wurden. In der Runde schallt es "Ahhhh!" und "Ohhhh!". Dann findet das Gespräch wieder zum Thema Lippenkosmetik zurück. Und während der Schampus weiter fließt, weist Koch dezent auf die Bücher hin, die er geschrieben hat: "Lucky Lips" etwa, oder "'ne Lippe riskieren", allesamt nicht nur im Buchhandel, sondern auch gleich im Anschluss der Führung zu erwerben – selbstverständlich mit persönlicher Signatur und inklusive persönlicher Schminktipps.



Christian Schmid ist neben Koch und Stadler der Dritte im Bunde, der den Betrieb im Museum aufrechterhält. An diesem Nachmittag serviert dieser nicht nur Kaffee, sondern sorgt zudem dafür, dass während der Führung der rote Faden nicht verloren geht. Er ist eigentlich der Hauptredner, wobei René Koch gerne das eine oder andere Thema vertieft, so dass sich beide bei dieser Infotainment-Show ergänzen. Schmid macht das so souverän, dass die Frage bald keine Rolle mehr spielt, wer hier Koch und wer Kellner ist.



Beim Exkurs in die Zeit vor dem Lippenstift erfahren wir unter anderem von den alten Ägyptern, die bereits Henna für kosmetische Zwecke nutzten. Zu Zeiten des Barocks wurde das Blut von Blattläusen zu Lippenfarbe verarbeitet. Und dem traditionellen japanischen Schönheitsideal zufolge wurde der Mund mit einem Rougepinsel schmal nachgezogen, "damit die Lippe nicht breiter ist als die Nasenflügel, sonst ist die Frau nicht mehr schön", so Schmid. "Genau", ergänzt Koch mit schelmischem Blick, "nicht so wie heute: Schlauchbootlippen und Entenschnabel".



Die queere Aneignung des Lippenstifts



Die eigentliche Geburtsstunde des Lippenstifts lässt sich auf den 1. Mai 1883 datieren, als zwei Pariser Parfümeure das erste Exemplar auf der Amsterdamer Weltausstellung präsentieren: aus Hirschtalg, eingewickelt in Seidenpapier. Dazu erfährt man zweifellos sehr spannende Details.



Doch eine Frage, die wie ein rosa Elefant im Raum steht, lässt sich in so einer Führung gar nicht so einfach klären. Handelt es sich beim Lippenstift nicht ursprünglich um eine Erfindung, die sich Männer für Frauen ausgedacht haben? Und um an den Diskurs von heute anzuknüpfen: Ging es beim Färben der Lippen damals nicht darum, Gegensätze im Geschlechterverhältnis ästhetisch zu akzentuieren und sich dem Regime des Heteronormativen anzudienen? Und wie gelang es schließlich einer queeren Gegenbewegung, sich den Lippenstift im Lauf der Geschichte subversiv anzueignen und mit ihm die Vielfalt von Geschlechtsidentitäten zu feiern?



Auf dem Weg dahin kommt man nicht an den Sufragetten vorbei, die im Jahr 1912 in New York – unterstützt von der Kosmetikunternehmerin Elisabeth Arden – mit knallrot geschminkten Lippen für das Frauenwahlrecht demonstrierten, obwohl dem Tragen von Make-up damals etwas Anrüchiges anhaftete. Kurz darauf wurde der rote Lippenstift auch in Europa zu einem Symbol für die Emanzipation des Weiblichen. Gleichwohl fand er seinen Weg in die Travestieshows der aufblühenden Subkultur Berlins. Damit war ein großer Schritt getan, um den Lippenstift als eine Ausdrucksform für queere Identität und Individualität zu nutzen. Letzteres wird bei René Koch allemal deutlich, wenn er von der "Damenwelt" redet und keinen Zweifel daran lässt, dass sich damit Damen jeglichen Geschlechts angesprochen fühlen dürfen. Auch die Lipstick-Lesbe wird dabei nicht vergessen. Doch wie verhält es sich eigentlich mit dem Herrn, der sich nicht unbedingt als Dame identifiziert und dennoch Lippenstift trägt?



Wo in der Ausstellung findet sich der rot leuchtende Mund von Gustav Gründgens als Mephisto in seiner Faust-Inszenierung von 1960 am Hamburger Schauspielhaus? Auch Musiker wie David Bowie, Boy George und auch Klaus Nomi schminkten sich ab den 1970er Jahren die Lippen. Zu Nomi – damals hieß dieser noch Klaus Sperber – hat René Koch sogar einen biografischen Bezug. Sie sind sich im "Kleist-Casino" in den 1960er Jahren häufig begegnet, heute schätzt Koch Klaus Nomis Arbeit sehr. Auch die Musiker der Rockband "Kiss" – eigenen Aussagen zufolge allesamt heterosexuell – machten das Make-up zu einem Teil ihrer Bühnenidentität. Von Männern, die selbstbewusst Lippenstift tragen, würde man in der Ausstellung gerne mehr erfahren.



Make-up von Helmut Baumann, Kosmetikkoffer von Coccinelle



Dass das Museumsteam aufgeschlossen für Veränderung und Erweiterung ist, hat es bereits durch einen unlängst eröffneten Bereich für Lesben, Schwule und trans Personen unter Beweis gestellt. "Darauf hat uns die Schauspielerin Katy Nina Karrenbauer gebracht, die in der Fernsehserie 'Hinter Gittern' eine lesbische Frau spielt", berichtet Christian Schmid nicht ohne Stolz. Dazu hat Karrenbauer ihr Originalkostüm aus der Serie beigesteuert – und selbstverständlich auch die Lippenstifte, die während der Dreharbeiten verwendet wurden.



Auch Schmuck und Bühnen-Make-up von Helmut Baumanns legendärer Rolle als Zaza in "Ein Käfig voller Narren" finden sich in der Abteilung sowie ein Kosmetikkoffer von Coccinelle, der ersten prominenten trans Frau in Frankreich. Devotionalien weiblicher Schwulenikonen sind ohnehin über die ganzen Räume verteilt, allen voran von Marlene Dietrich und Hildegard Knef. Im Eingangsbereich hängen hunderte von Kussabdrücken, darunter von Marianne Rosenberg, Vicky Leandros, Josephine Baker und Ulrike Folkerts.



"Neulich", erzählt René Koch konsterniert, "war ein Team von einem TikTok-Kanal hier. Die wollten über das Museum berichten, das alte Berlin entdecken. Alles junge Leute unter zwanzig. Die kennen niemanden. Nicht Ilse Werner und auch nicht Marika Rökk."



Mit Make-up-Tipps von Olivia Jones oder Harry Styles ließe sich möglicherweise auch das Zielpublikum von TikTok für das Lippenstiftmuseum begeistern. Auch wenn es derzeit an Nachfragen nun wirklich nicht mangelt.