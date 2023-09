Queer Travel: Warum nicht mal nach Scottsdale?!

Von

Heute, 12:53h 3 Min.

Wer mein Vlog verfolgt, hat mitbekommen, dass ich im Mai in den USA gewesen bin und dort mehrere Städte besucht habe. Ich hatte bereits von meinem Besuch in Las Vegas berichtet. Nach Aufenthalt in der Gambling-Metropole nutzte ich die (vielleicht) einzige Gelegenheit, den Grand Canyon zu besuchen, und fuhr anschließend einen bekannten Teil der Route 66 in Arizona entlang nach Phoenix.



Genauer gesagt nach Scottsdale in Arizona. Ich hatte vorher noch nicht so viel von der Stadt neben Phoenix gehört, aber war schon immer begeistert, wenn ich in Zeitschriften Landschaften mit riesigen Kakteen und toller Architektur sah.



Umso neugieriger war ich über die queere Community in Scottsdale. Die Stadt gilt als Spielplatz der Reichen und Schönen. Kein Wunder also, dass es hier mehr exklusive Spas pro Einwohner*innen gibt als in jeder anderen amerikanischen Stadt.

Kultur, Architektur und Cowboys

Aber auch die örtliche Kulturszene kommt nicht zu kurz. Zum einen wird in Scottsdale eines der renommiertesten Kunstfestivals des Landes ausgerichtet, zum anderen befindet sich hier der ehemalige Winterwohnsitz des berühmten Architekten Frank Lloyd Wright. Ich interessiere mich sehr für derartige Architektur.



Auch hübsche Cowboys sieht man in der "typischsten Western-Stadt des Westens". Dazu erstreckt sich vor den Toren der Stadt mit der Sonora-Wüste die artenreichste Wüste des Kontinents.



Dort konnte ich auch meinen langen Traum einer Ballonfahrt in Erfüllung bringen. Obwohl ich lange Zeit zögerte, ob ich es mache oder nicht. Schließlich habe ich Höhenangst. Es war auszuhalten und ein unvergessliches Erlebnis. Außerdem unternahm ich noch eine Offroad-Wüstentour im Jeep, was auch beeindruckend war.



| Direktlink | Zusatzvideo: 7 Tipps für Scottsdale

Was das LGBTI-Nachtleben betrifft, hat Scottsdale nur eine Tanzbar zu bieten. Deutlich mehr Auswahl gibt es im benachbarten Phoenix. Allerdings waren so ziemlich alle gastronomischen Betriebe auch gut von der queeren Community besucht. Besonders die Shopping-Malls und die zahlreichen kleinen Boutiquen im wunderschönen Art Destrict.

Legendäre Poolpartys im W-Hotel

Das W-Hotel in Scottsdale wurde mir im Vorfeld als sehr queerfreundlich empfohlen, und es war wirklich klasse. Mit Marketing-Managerin Anna Ly-Luu haben mich über die Vorzüge der attraktiven Wüstenstadt unterhalten.



Es gibt in Arizona kein Meer und sowieso wenige Gewässer. Deshalb besuchen die Menschen eher große Poolpartys. Davon wurde ich im W-Hotel Zeuge. Die Party ging in einigen Zimmern bis weit in die frühen Morgenstunden. Allerdings – und das fand ich faszinierend – bekam man auf seinem Zimmer davon nichts mit und konnte (wenn man wollte) wirklich in Ruhe ausschlafen.



Von Arizona ging es dann weiter nach Kalifornien zu den queeren Hotspots Los Angeles und San Francisco. Was ich dort erlebte, berichte ich demnächst.