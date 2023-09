Queere Kunst im Rampenlicht: Die neue Spielzeit im Theater

Von

Heute, 14:45h 14 Min.

Queere Stoffe, Perspektiven und Akteur*innen – immer häufiger finden sie ihren Weg auf die Bühnen der deutschen Theater. Und das längst nicht mehr nur in Metropolen und Großstädten. Bei der Recherche für diese Übersicht zeigt sich: Queere Positionen scheinen ihren festen Platz in den Spielplänen gefunden zu haben. Einziger Wehmutstropfen: Es zeigt sich, dass insgesamt weniger Theater als im vergangenen Jahr queere Stücke auf den Spielplan gesetzt haben (siehe unseren Rückblick auf die Spielzeit 2022/23). Immerhin haben manche Theater sogar gleich mehrere queere Produktionen im Angebot.



So konnten über die gesamte Bundesrepublik hinweg wieder zahlreiche queere Arbeiten in der Sparte Schauspiel an den Theatern ausfindig gemacht werden, die in der neuen Spielzeit auf die Bühne kommen. Darunter Klassiker der Dramenliteratur, Roman- und Filmadaptionen, Experimentelles, Performatives, Uraufführungen und Übernahmen. Außerdem widmen sich ganze Festivals und Symposien den queeren Stimmen in der darstellenden Kunst.



Shakespeare ist gesetzt



Promomotiv für die Liebeskomödie "Was ihr wollt" (Bild: Schauspiel Stuttgart )

Das Schauspiel Stuttgart eröffnet am 22. September seine Spielzeit im Schauspielhaus mit der berühmten Liebeskomödie "Was ihr wollt". Geboten wird wildes Begehren und Verführen, Liebesraserei und rauschhaftes Treiben sowie ein lustvolles Spiel mit Geschlechterrollen und Identitäten. Weitere Inszenierungen entstehen im Oktober am Nationaltheater Mannheim, im November am Schauspiel Dortmund sowie im März 2024 am Theater Bielefeld und am Anhaltischen Theater Dessau.



Außerdem eröffnet am Badischen Staatstheater Karlsruhe Schauspieldirektorin Anna Bergmann am 30. September die Spielzeit im Großen Haus mit einer Inszenierung von "Romeo und Julia" in einer Musical-Version von Clemens Rynkowski. Dabei wird die Geschichte über zwei junge Liebende aus verfeindeten Familien von hinten nach vorne erzählt, springt durch Zeiten und Jahrhunderte und endet im Verwandlungszauber eines futuristischen, queeren venezianischen Maskenballs.

Vier queere musikalische Produktionen

Das preisgekrönte queere Kultmusical "Hedwig and the Angry Inch" erzählt die Geschichte über den Wandel eines Underdogs hin zu einem schillernden Rockstar. Zwischen Melancholie und dem Glitzer des Showbusiness ist die Geschichte von Hedwig eine, die von der Suche nach der eigenen Identität erzählt und dabei soziale Grenzen und gesellschaftliche Konstrukte von Geschlecht aufhebt. Das Staatstheater Augsburg eröffnet mit dieser Produktion seine Spielzeit am 15. September.



Auch am Schauspiel Leipzig gibt's zur Spielzeiteröffnung am 29. September Großes auf die Ohren: Mit dem weltberühmten Musical "Cabaret" aus dem Jahr 1966 geht es zurück ins Berlin der 1920er Jahre. Ein heißer Tanz auf dem Vulkan, in dem nicht nur in den Nachtclubs die unterschiedlichsten Lebensentwürfe und -stile, Ideologien, Parteien und Splittergruppen aufeinandertreffen.



Am Schauspiel Münster steht im März 2024 eine besondere Filmadaption auf dem Spielplan: "Rex Gildo – Das Musical". Im Stück nach dem gleichnamigen Film aus dem vergangenen Jahr erzählt Rosa von Praunheim halb fiktional, halb dokumentarisch vom tragikomischen Verfall des homosexuellen Schlagerstars Rex Gildo.



Madame Nielsen ist hierzulande vor allem durch ihre Romane "Der endlose Sommer", "Das Monster" und "Lamento" bekannt. Doch die Dänin arbeitet international auch als Performerin, Schauspielerin und Sängerin. An den Münchner Kammerspielen entsteht in Zusammenarbeit mit dem dänischen Regisseur Christian Lollike erstmals eine Theaterproduktion im deutschsprachigen Raum. Das intergalaktische Musical "Very Rich Angels" – ein satirischer Musik-Trip über die Sorgen und Träume der Superreichen – feiert im Juni 2024 Uraufführung.



Neue Inszenierungen von Kim de l'Horizons Werken

Mit seinem Debütroman "Blutbuch" landete Kim de l'Horizon einen großen Erfolg – der Deutsche und den Schweizer Buchpreis folgten. Nun wird der Roman für die Bühne adaptiert: Die deutsche Erstaufführung ist am 15. Dezember am Schauspiel Hannover. Eine weitere Inszenierung folgt im Januar 2024 am Theater Magdeburg. Am Schauspiel Essen entsteht mit "Mein Blutbuch" zudem eine Inszenierung mit queeren Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich ausgehend von dem Roman in einem gemeinsamen Schreib- und Probenprozess queeren Perspektiven nähern. Premiere ist im Juni 2024.



Darüber hinaus zeigt das ETA Hoffmann Theater Bamberg die deutsche Erstaufführung von Kim de l'Horizons Theaterstück "Hänsel & Greta & The Big Bad Witch. Eine Weltrettung in 13 Übungen". Regie führt der queere Regisseur und Autor Wilke Weermann.



Romanadaptionen von Virginia Woolf, Édouard Louis und Hengameh Yaghoobifarah



Queere Romanadaptionen stehen weiter hoch im Kurs. Zu diesen zählt in der kommenden Spielzeit auch wieder Virginia Woolfs Roman "Orlando – Eine Biografie", in dem Fragen nach Identität und Geschlechterrollen, Macht und Status aufgeworfen werden. Am Schauspiel Frankfurt präsentieren Intendant Anselm Weber und Dramaturgin Katrin Spira ihre gemeinsame Inszenierung am 24. September.



Darüber hinaus steht mit "Anleitung ein anderer zu werden" wieder ein Werk des französischen Shootingstars Édouard Louis auf dem Spielplan: Am Theater Regensburg wird der Roman im März 2024 uraufgeführt.



Am Staatsschauspiel Dresden präsentiert Regisseurin Monique Hamelmann ihre Fassung des Romans "Ministerium der Träume" von Hengameh Yaghoobifarah. In ihrem Werk wirft die Autorin einen Blick in die Innenwelt migrantischen Lebens sowie in Klassen-, Identitäts-, Zuschreibungs- und Herkunftskonflikte. Protagonistin ist Nasrin, die als lesbische Türsteherin in einer queeren Bar arbeitet. Premiere ist am 10. September.



Falk Richter kehrt an die Schaubühne Berlin zurück

Autor und Regisseur Falk Richter arbeitete viele Jahre lang an der Schaubühne Berlin. Nach zahlreichen Inszenierungen an deutschsprachigen und internationalen Bühnen wird er ab der kommenden Spielzeit wieder regelmäßig an der Schaubühne Berlin arbeiten. Den Auftakt bildet die deutschsprachige Erstaufführung von "The Silence". In seinem autofiktionalen Stück geht Richter zurück in die eigene Familiengeschichte und berichtet unter anderem, wie die schon im Teenageralter sich abzeichnende schwule Identität des Autors von den Eltern unterdrückt und bekämpft wurde und wie auf homofeindliche Übergriffe reagiert wurde, die er erlebte. Premiere ist am 19. November. Es spielt Shootingstar Dimitrij Schaad.



Neue Intendanz am Deutschen Theater Berlin



Am Deutschen Theater Berlin tritt Iris Laufenberg die Nachfolge von Ulrich Khuon als neue Intendantin an. Zuletzt arbeitete sie in selbiger Position am Schauspielhaus Graz. Das Programm ihrer ersten Spielzeit liest sich dabei auffallend queer: Bereits in der Eröffnungsinszenierung in der Box stehen die Zeichen auf royales Liebesdrama: Regisseurin Jessica Weisskirchen inszeniert "Edward II. Die Liebe bin ich" von dem österreichischen Dramatiker Ewald Palmetshofer nach Christopher Marlowe. Die Dreiecksgeschichte zwischen König Edward, seinem Geliebten Gaveston und seiner Frau, der Königin Isabella, behandelt Fragen nach Männlichkeit, Liebe und Macht. Premiere ist am 20. September.



In ihrer preisgekrönten Solo-Performance "Hate me, Tender _ Revisited" begegnet Teresa Vittucci, Choreograf*in und Regisseur*in, einer der wichtigsten und prägendsten weiblichen Figuren judäo-christlicher Gesellschaften: der Jungfrau Maria. Voller Humor und mit großer Neugier entwirrt Vittucci das queere Potenzial dieser Ikone. In ihrem Stück begibt sich Vittucci auf einen Kreuzzug der Verletzlichkeit, um die Matriarchin Maria als mächtige Heldin und Botschafterin eines queeren Feminismus zu rehabilitieren. Am Deutschen Theater Berlin wird Vittucci ihr Stück erneut untersuchen und für die Box aktualisieren. Premiere ist am 14. Oktober.



Regisseurin Claudia Bossard widmet sich derweil Oscar Wildes berühmtester Komödie "Bunbury" und thematisiert in ihrer Fassung "Bunbury. Ernst sein is everything" auch die Lebensgeschichte des Autors, der kurz nach der Uraufführung 1895 im Zuge eines öffentlichen Prozesses wegen homosexueller Handlungen zu zwei Jahren Zuchthaus mit schwerer körperlicher Arbeit verurteilt wurde. Premiere ist am 4. November.



Matze Pröllochs (li.) und Benjamin Lillie in "Einfach das Ende der Welt" (Bild: Diana Pfammatter)

Die vielfach ausgezeichnete Inszenierung "Einfach das Ende der Welt" nach dem gleichnamigen Film von Jean-Luc Lagarce in der Regie von Christopher Rüping zieht nach Berlin weiter. Die Produktion des Schauspielhaus Zürich war zuletzt auch einige Male am Schauspielhaus Bochum zu sehen und steht ab Januar 2024 fest auf dem Spielplan.



Autor*in, Regisseur*in, Musiker*in und Designer*in Sam Max stellte sich dem deutschen Publikum zuletzt mit dem Stück "Zaun" vor, das am ETA Hoffmann Theater Bamberg im Januar in der Regie von Wilke Weermann deutschsprachige Erstaufführung feierte. Für das Deutsche Theater Berlin schreibt und inszeniert Max ein neues Stück. Premiere ist im April 2024 in der Box. Darüber hinaus entstehen neue Produktionen der queeren Regisseure Wilke Weermann und Bastian Kraft.



Im Fokus: Hans Christian Andersen



Ob der dänische Schriftsteller Hans Christian Andersen wirklich schwul oder bisexuell gewesen ist, bleibt bis heute ungeklärt. Einige seiner Werke hingegen, u. a. "Die kleine Meerjungfrau" und "Das hässliche Entlein", bieten eine bunte Projektionsfläche für queere Überschreibungen. Zwei Theater aus Bayern widmen sich in der kommenden Spielzeit seinem Leben und Schaffen: Nach der Uraufführung am Theater Basel entsteht am Residenztheater München eine Neuinszenierung des Musiktheaterstücks "Andersens Erzählungen" von Jherek Bischoff, Jan Dvořák und Philipp Stölzl. Regisseur Philipp Stölzl inszenierte hier 2019 die kleine Meerjungfrau von Andersen als bildstarke Schauspieloper in der Unterwasserwelt. Die deutsche Erstaufführung ist am 18. November.



Unter dem Titel "Andersen oder was bleibt?" nähert sich Regisseurin Cosmea Spelleken am Staatstheater Nürnberg den Märchen von Hans Christian Andersen. Dabei verbindet sie in ihrer Fassung verschiedene Medien (Film, Theater, digitale Welten) mit einer Vielzahl an Märchen und der Lebensgeschichte des Dichters. Premiere ist im März 2024 im Extended Reality Theater (XRT), der neuen digitalen Spielstätte im Schauspielhaus Nürnberg in der 3. Etage.



In Erinnerung an Doris Bither und Rudolph Moshammer



In "In Memory of Doris Bither" begeben sich an der Schaubühne Berlin Ensemblemitglied Ruth Rosenfeld und die Performer*innen Heinrich Horwitz und Kate Strong auf die Suche nach der Sprache, die Doris Bither zum Erzählen ihrer Geschichte gefehlt hat. Dabei werden sie selbst bespukt von denjenigen Sprachmöglichkeiten, mit denen wir bis heute von Gewalt gegen Frauen, Queers, normdivergente Menschen und Körper erzählen. Regisseurin Yana Thönnes will in ihrem Stück den Geist von Doris Bither beschwören, um dem auf die Spur zu kommen, was sie wirklich heimsuchte. Uraufführung ist am 26. September.



Das Residenztheater München zeigt im kommenden Jahr eine Hommage an Rudolph Moshammer (Bild: RTL)

Modezar und Märchenkönig, Paradiesvogel und Kultfigur. Münchner Original und Wohltäter. In seinem Leben wurden Rudolph Moshammer unzählige dieser Spitznamen und Titel verliehen. Jede*r kannte ihn als Exzentriker mit Hundedame Daisy auf dem Arm. Ausgehend von Moshammers Biografie spürt Regisseur Alexander Eisenach mit seinem Team dem romantischen Geist in Leben und Werk dieser schillernden Persönlichkeit nach. "Mosi – The Bavarian Dream" wird ein Abend zwischen Revue und Biopic, zwischen Märchen und Krimi – eine Hommage an Rudolph Moshammer. Uraufführung des Auftragswerks für das Residenztheater München ist im April 2024.



Neue Inszenierungen von "Das Vermächtnis" und "zwei herren von real madrid"



Matthew Lopez' gefeierter Queer-Epos "Das Vermächtnis" ist zuletzt in München, Hannover und Münster zu erleben gewesen. Darin geht es um eine Gruppe schwuler Männer, die drei verschiedenen Generationen angehören und im Zeichen ihrer Differenz um Verantwortung, Zusammenhalt, Wahrheit und Fürsorge ringen. Am ETA Hoffmann Theater Bamberg inszeniert Intendantin Sibylle Broll-Pape das Stück als Zwei-Teiler. Teil 1 feiert am 6. Oktober Premiere und eröffnet die Spielzeit auf der Großen Bühne, Teil 2 ist ab Januar 2024 zu erleben.



In "zwei herren von real madrid" setzt sich Autor Leo Meier über alle Genregrenzen und normative Banden hinweg. Er erschafft eine absurd-fantastische Realität, in der Drachen normale Haustiere sind und sich Fußballprofis ganz selbstverständlich ineinander verlieben können. Nach Inszenierungen in Oberhausen und Leipzig steht das Stück ab Januar 2024 nun auch am Schauspiel Hannover auf dem Spielplan. Regie führt Ronny Jakubaschk.



Über Missstände und Aufstände



Regisseurin Julia Prechsl eröffnet am Theater Magdeburg die Spielzeit in der Kammer 1 mit "Jagdszenen" von Martin Sperr. In dem Stück geht es um Abram, der wegen Homosexualität zu einer Haftstrafe verurteilt wurde und nun in das kleine Dorf Reinöd kommt, wo er sich mit den Konflikten und Abgründen der Dorfbewohner*innen auseinandersetzen muss. Premiere ist am 9. September.



Der schwule Skandalautor Jean Genet schuf 1947 in Paris mit "Die Zofen" den Archetyp seines Kosmos aus Herrschaft und Unterwerfung, Auflehnung und Aufopferung. Das Stück findet mittlerweile nur noch selten seinen Weg auf deutsche Bühnen. Das Volkstheater München allerdings hat es für sich wiederentdeckt und bringt es zur Spielzeiteröffnung auf die Bühne – und wie von Genet gewünscht mit drei männlichen Schauspielern in den Frauenrollen. Regie führt Lucia Bihler. Premiere ist am 29. September.



Sieben neue Theaterstücke feiern Uraufführung



"The One Next Door" – eine Produktion von Futur3 – freies Theaterkollektiv, in Kooperation mit dem Theater Paderborn und Orangerie Theater Köln – erzählt von Luz und Tamer, die sich ineinander verlieben und sich zusammen dem Rest der Welt stellen: Kaltblütig und skrupellos schrecken sie dabei vor keiner Gewalttat zurück. Die Produktion ist ein Szenario, in dem Gaming-Elemente den Gang der Handlung bestimmen. Das theatrale Game Noir entsteht im Prozess, das Publikum ist zur Mitwirkung eingeladen. Uraufführung ist am 22. Oktober im Theater Paderborn.



An der Volksbühne Berlin feiert am 26. Oktober "Mein süßes Lieb" in der Regie von Tilman Hecker Uraufführung. Grundlage ist das Buch "The Gentrification of the Mind" von der amerikanischen Autorin und ACT UP Aktivistin Sarah Schulman. Darin beschreibt sie, wie Aids im New York der Achtzigerjahre Gentrifizierung als Verdrängungsprozess auslöst. In diesem Soloabend für Christine Groß und Chor soll eine Berliner Fassung von Schulmans Thesen in Form einer Collage aus Texten, Akten, Zeitungsberichten, Interviews vom Beginn der unerzählten Aids-Krise der Achtzigerjahre bis heute entstehen. Neben den unterschiedlichen Auswirkungen von Aids in der noch geteilten, dann wiedervereinigten Stadt, spielt darin die Entwicklung von queerem Leben, durchaus als Folge, eine besondere Rolle und die damit verbundene Frage, wer heute von den Kämpfen der Aids-Aktivist*innen und Akteuren des schwulenbewegten Lebens der 1980er Jahre profitiert.



Axel Ranisch und Paul Zacher präsentieren "Mutti, was machst du da?" am Berliner Ensemble (Bild: NDR)

Autor und Regisseur Axel Ranisch widmet sich in seiner neuen Komödie, die er zusammen mit seinem Ehemann Paul Zacher für das Berliner Ensemble schreibt, der Familie als Keimzelle der Gesellschaft. Doch was bedeutet das heute überhaupt? Wer ist denn alles Familie? In ihrem Stück stranden verschiedenste Schicksale, Menschen, Generationen und Familienkonstellationen im Büro des Wohnungsverwalters Braunert in Berlin-Lichtenberg. "Mutti, was machst du da?" feiert am 1. Dezember Uraufführung im Neuen Haus.



Nachwuchsautor Marcus Peter Tesch hat mit "Patient Zero 1" eine ebenso radikale wie humorvolle Kampfansage gegen das Vergessen und Verdrängen der Aids-Pandemie, gegen Stereotype und falsche Vorurteile, gegen die Vereinsamung und das Schweigen – und nicht zuletzt gegen den Tod selbst geschrieben. Zugleich ist das Stück eine Würdigung all jener, deren Stimmen von der Dominanzgesellschaft nie gehört wurden, all jener, die bis heute stumm sind, aus Scham und Angst vor Stigmatisierung, der HIV-Positive nach wie vor ausgesetzt sind. Uraufführung ist im Februar 2024 am Staatstheater Kassel, Regie führt Sarah Kohm.



Im selben Monat feiert außerdem die Stückentwicklung "Leyla. Fragmente" von Autorin und Regisseurin Miriam Ibrahim mit Texten von Fatima Moumouni am Schauspiel Hannover Uraufführung. Das Stück handelt von der Suche und Stärkung der eigenen Identität. Es geht um Intersektionalität und um das Dazwischensein, also darum, dass man sich innerhalb der gesellschaftlichen Normen nicht zuhause oder willkommen fühlt, und um den Versuch, trotzdem den eigenen, selbstbestimmten Platz zu finden.



In seinem Buch "Die letzten Männer des Westens", erschienen im Oktober 2021, schreibt Autor Tobias Ginsburg über Antifeministen, rechte Männerbünde und die Krieger des Patriarchats. Ausgehend von Recherchen zeigt er darin auf, welche Konsequenzen ihr Hass für Frauen, queere Menschen und die offene Gesellschaft haben kann. Weshalb spielen Männlichkeitswahn, Antifeminismus und Queerfeindlichkeit eine so zentrale Rolle? Am Schauspiel Köln wird das Buch nun von Hausregisseur Rafael Sanchez auf die Bühne gebracht. Für die Inszenierung fügt der Autor Updates hinzu, die die aktuelle politische Situation thematisieren. Uraufführung der Fassung von Sibylle Dudek und Tobias Ginsburg ist im März 2024.



Für ihr Stück "Blaupause" wurde die Nachwuchsautorin Leonie Lorena Wyss beim 40. Heidelberger Stückemarkt mit dem Autor*innenpreis ausgezeichnet. Auf sehr unterhaltsame, rhythmische und sprachstarke Art und Weise erzählt sie vom Aufwachsen einer jungen queeren Person zwischen dem Chor der pubertierenden Cousinen, dem Entdecken des eigenen Begehrens und der Begegnung mit der großen Liebe. Uraufführung ist im April 2024 am Theater Heidelberg.

Ein Wort in eigener Sache

Hinter gutem Journalismus stecken viel Zeit und harte Arbeit – doch allein aus den Werbeeinnahmen lässt sich ein Onlineportal wie queer.de nicht finanzieren. Mit einer Spende, u.a. per oder Überweisung, kannst Du unsere wichtige Arbeit für die LGBTI-Community sichern und stärken. Abonnent*innen bieten wir ein werbefreies Angebot.

Queere Symposien und Festivals in Hamburg, Köln und Dortmund

Am Deutschen Schauspielhaus Hamburg findet vom 16. bis 23. September im MalerSaal "Cruising Mythology. Symposien zu Praktiken des Unterwanderns und des Überwucherns" statt. "Cruising Mythology" begibt sich auf die Spurensuche nach queer-feministischen Konzepten in der griechischen Mythologie und versucht sie durch Talks, Performances oder Workshops in heutige Lebenspraxen rückzuübersetzen. Für Konzept und Kuration zeichnet das Kollektiv les dramaturx verantwortlich. Das Symposion findet in Kooperation mit Detox Masculinity, dyke dogs, Fuck Yeah Sexshop und PARKS /HALLO: e.V. statt.



Zum achten Mal richtet das Schauspiel Köln im Juni 2024 das Performance Festival "Britney X" aus. Mit Lectures, Konzerten, Partys, Performances, digitaler Kunst und Ausstellungen wird hier Jahr für Jahr eine Plattform kreiert, die zuletzt auch im Stadtraum Kölns für Sichtbarkeit von marginalisierten Gruppen gesorgt hat. Im Zentrum stehen dabei die Themen Gender, Race und Class.



Im selben Monat findet im Ruhrgebiet die vierte Ausgabe des Queer Festivals am Schauspiel Dortmund statt. Das Schauspiel Dortmund will queere Perspektiven der Stadt sichtbar und hörbar machen – an vier Tagen im Pride Month Juni – durch Panels, Gespräche, Workshops und Performances. Im Mittelpunkt des Festivals steht queeres Denken, das geprägt ist von der Frage des Körpers und seiner (performativen) Präsenz auf der Bühne, im Raum und in der Stadt.