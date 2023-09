Historisch: Erstmals zwei offen lesbische Spielerinnen bei Grand-Slam-Schlagabtausch

Heute, 12:17h 2 Min.

Am Samstag ereignete sich ein "Augenblick der LGBTQ-Sportgeschichte", wie es das amerikanische Sportportal "Outsports" formulierte: Erstmals traten zwei offen lesbische Tennisspielerinnen bei einem Grand-Slam-Turnier gegeneinander an. Bei den US Open in New York City spielte die 26-jährige Russin Darja Kassatkina (Platz 14 der Weltrangliste) gegen die gleichaltrige Belgierin Greet Minnen (Platz 97 der Weltrangliste). Die favorisierte Kassatkina konnte das Drittrundenspiel souverän in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:4 für sich entscheiden.



Nach dem Spiel antwortete Minnen im Kurznachrichtendienst X auf einen Tweet eines Sportjournalisten, der den historischen Charakter des Aufeinandertreffens anmerkte: "Es war eine Freude."



Zwar gab es bereits zuvor Spiele von lesbischen Athletinnen, allerdings waren sie zum Zeitpunkt ihres Aufeinandertreffens noch nicht out. 1980 trafen etwa Billie Jean King und Martin Navratilova in Wimbledon aufeinander – Navratilova wurde erst ein Jahr später geoutet.



Minnen ist bereits seit Jahren out. Sie sorgte etwa 2018 beim Turnier in Karlsruhe für Schlagzeilen, als sie ihre Gegnerin und damalige Freundin Alison Van Uytvanck auf dem Platz küsste.

Die in Barcelona lebende Kassatkina outete sich erst im vergangenen Jahr und protestierte gleichzeitig die Politik in ihrem Heimatland, insbesondere die russische Invasion der Ukraine (queer.de berichtete). Sie ist seither nicht mehr nach Russland zurückgekehrt. Gleichzeitig zeigte sie im Mai im Mai Verständnis für die Entscheidung der ukrainischen Spielerin Lessja Zurenko, ihr wegen ihrer Nationalität nach einem Grand-Prix-Spiel nicht die Hand zu schütteln (queer.de berichtete).



Kassatkina steht nun eine schwierige Aufgabe bevor: Sie wird nun am Montagabend (Dienstag, 1 Uhr deutscher Zeit) gegen die Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka aus Belarus im Achtelfinale antreten. Das Spiel wird im Streamingdienst Sportdeutschland.TV live übertragen. Die US Open werden am Sonntag zu Ende gehen. (dk)