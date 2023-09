Termin für Pink Lake 2024 steht bereits fest

Heute, 13:50h 3 Min.

Seit nunmehr 16 Jahren erfreut sich das Pink Lake Festival am Wörthersee als absolutes Highlight des queeren Sommers großer Beliebtheit. Am letzten August-Wochenende versammelte sich die internationale LGBTI-Community und ihre Freund*innen erneut zu diesem kultigen Szene-Event an einem wirklich einzigartigen Ort.



Mit über 4.500 Übernachtungen von Besucher*innen aus 25 Ländern erwies sich das Festival in Pörtschach im Süden Österreichs erneut als gelungene Veranstaltung. Roland Sint, der Veranstalter und Geschäftsführer des Wörthersee-Rosental Tourismus, betonte: "Unsere höchste Priorität ist die Zufriedenheit der Festivalbesucher, die am Wörthersee eine großartige Zeit verbringen und gerne wiederkehren."

"Wies'n-Stimmung" mit Dirndl und Lederhosen

Obwohl viele langjährige Gäste bereits einige Tage zuvor angereist waren, um die wunderschöne Region in vollen Zügen zu genießen, hatten die Festivalbesucher*innen ihren offiziellen Auftakt am 24. August im Schloss Leonstain. Die "Almdudler Almrausch Party" begann bereits um 18 Uhr im Schlossgarten mit freiem Eintritt für alle. Unter dem Motto "Wies'n-Stimmung" mit Dirndl und Lederhosen als Dresscode sorgte das Trio rund um Gasper Belaj für urige Musik, während der Bieranstich und herzhafte Speisen die perfekte Grundlage für eine ausgelassene Partynacht bildeten.



Ausgelassene Stimmung bei der "Almdudler Almrausch Party" (Bild: Thomas Hude)

Um 21 Uhr öffneten sich die Tore zum spektakulären Innenhof des Schlosses. Hier erwartete die Besucher*innen ein Highlight auf der Livebühne: Unter der tausendjährigen Linde boten die Grabenland Buam ein Feuerwerk an Stimmung. Danach heizten DJ James Munich sowie DJ Sunshine bis in die frühen Morgenstunden an den Turntables ein.

Clubnächte zu Lande und auf dem Wasser

Ein weiteres Party-Highlight erlebten die Gäste bei der "Durex Club Night" am 25. August in der Fabrik. Das stillgelegte Fabrikgebäude erwies sich erneut als ideale Location für eine kultige und ausgelassene Clubnacht. Die DJs Katy Bähm aus Berlin, DJ Andrew Clark aus München sowie DJ James Munich und DJ Sunshine brachten die Fabrikhallen bis in die frühen Morgenstunden zum Beben.



Den krönenden Abschluss der Pink-Lake-Party-Trilogie bildete auch in diesem Jahr die "Boat Cruise Party" auf dem türkisblauen Wasser des Wörthersees am 26. August. Ab 19.45 Uhr hieß es in Pörtschach "All Aboard" für die Gäste. Durch das Zusammenbinden der drei Schiffe der Wörthersee-Schifffahrt wurde im Laufe des Abends die größte Tanzfläche auf dem See geschaffen.



Die "Boat Cruise Party" ist für viele Besucher*innen das Highlight des Pink Lake Festivals (Bild: Thomas Hude)

Tagsüber war der Pink Lake Beach Club auf der Blumeninsel (Insel vor Pörtschach) Treffpunkt der Gäste. Grüne Liegewiese, das türkisblaues Wasser, chillige Liegen, Snacks & colle Cocktails, Wassersport und dazu sanfter Lounge-Sound der DJ MCA und DJ Andy machten den Beach Club zur perfekten Location zum Erholen und Relaxen zwischen den Partys.



Zum Abschied gab es für die Heimreise eine gute Nachricht für die Gäste: Nach dem Festival ist vor dem Festival. Der Termin für Pinke Lake 2024 steht schon fest: Vom 29. August bis 1. September 2024 wird es am Wörthersee wieder pink! (cw/pm)