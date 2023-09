Ist Princess Irina eine Verräterin?

Bei "Princess Charming" knutschte Irina Schlauch – was wird sie bei "Die Verräter" tun? (Bild: RTL)

Heute, 10:54h 2 Min.

Der Sender RTL hat am Mittwoch alle 16 teilnehmenden Promis der neuen sechsteiligen Show "Die Verräter – Vertraue Niemandem!" mitgeteilt. Dazu zählt auch Irina Schlauch, die in der ersten Staffel von "Princess Charming" nach der großen Liebe suchte. Schlauch hatte erst kürzlich eine Gastrolle in der RTL-Soap "Alles was zählt" erhalten (queer.de berichtete).



Die erste Reality-Krimi-Show im deutschen Fernsehen wird ab dem 20. September immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen sein. Im Streamingportal RTL+ stehen die ersten beiden Folgen bereits am 13. September zum Streaming bereit, danach erscheint immer wöchentlich eine neue Folge. Die Moderation übernimmt RTL-Allzweckwaffe Sonja Zietlow ("Ich bin ein Star, holt mich hier raus"). Gedreht wurde auf einem Schloss in Frankreich.



Sonja Zietlow ist die deutsche "Verräter"-Moderatorin (Bild: RTL / Stefan Gregorowius)

In der Show müssen die Promis mit raffinierten Täuschungen, Misstrauen, Wahrheiten und Lügen das TV-Publikum in Atem halten. Der Sieger oder die Siegerin geht am Ende mit einem Silberschatz im Wert von 50.000 Euro nach Hause.

Show ist international ein Hit

Das Format ist eine Adaption der niederländischen RTL4-Show "De Verraders", die 2021 erstmals ausgestrahlt wurde. Inzwischen gibt es drei erfolgreiche Staffeln. Auch in vielen anderen Ländern läuft "The Traitors", wie das Format international heißt. So wurden nationale Versionen bereits in den USA, Großbritannien, Australien, Frankreich ("Les Traîtres"), Norwegen ("Forræder") und anderen Ländern gezeigt.



Die Verräter (Verräter*innen?) beim Konklave (Bild: RTL / Stefan Gregorowius)

Aus queerer Sicht ist auch die Teilnahme von Schauspieler Timothy Boldt interessant. Der 32-jährige Heterosexuelle spielt seit 2012 die schwule Figur Ringo bei "Unter uns" (queer.de berichtete). Außerdem dabei: GZSZ-Legende Susan Sideropoulos, "Tatort"-Schauspielerin ChrisTine Urspruch, Schauspieler Florian Fitz, "James Bond"-Bösewicht Claude-Oliver Rudolph, Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack, Handball-Weltmeister Pascal Hens, Rapper Jalil, Schauspielerin Mariella Ahrens, RTL-Sportjournalistin Ulrike von der Groeben, Unternehmerin Shermine Shahrivar, "Gefragt – gejagt"-Quizmeister Sebastian Klussmann, Werbeikone Friedrich Liechtenstein, "Du liebst mich nicht"-Rapperin Sabrina Setlur sowie der schweizerische Schlagersänger Vincent Gross. (dk)