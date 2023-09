Falko Droßmann (SPD) wirft "Kein Mädchen" Konversionsversuch vor

Von

Nach der Veröffentlichung der investigativen Recherche über transfeindliche Fake-Beratungen trans­geschlechtlicher Jugendlicher durch "Kein Mädchen" reagieren erste Politiker*­innen. Zu Wort meldeten sich der queerpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Falko Droßmann, die queer- und gesundheitspolitische Sprecherin der Linken-Fraktion im Bundestag, Kathrin Vogler, sowie die Linken-Sprecherin für Strategien gegen Rechts im Magdeburger Landtag, Henriette Quade.



Queer­femi­nistische Berliner Aktivist*­innen der Gruppe "What the fuck?!" hatten sich als 15-jähriger trans­geschlechtlicher Teenager sowie dessen Mutter ausgegeben und sich bei der in Magdeburg ansässigen Fake-Beratungsstelle "Kein Mädchen" in ein Beratungsverhältnis begeben. Die Ergebnisse dieser Recherche veröffentlichten sie am Montag – queer.de lagen vorab unter anderem angefertigte Gesprächsnotizen und mit "Kein Mädchen" ausgetauschte E-Mails vor (queer.de berichtete).

Falko Droßmann wirft "Kein Mädchen" Konversionsversuche vor

Der queerpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Falko Droßmann, lobte die Recherche bei den Queerfeind*innen. Das Ergebnis bereite ihm Sorgen: "Eine Beratung, die nicht ergebnisoffen geführt wird, kann erheblichen Schaden anrichten. Aus genau diesem Grund haben wir als Bundestag in der letzten Wahlperiode solche Konversionsversuche gesetzlich verboten" (queer.de berichtete).



Droßmann: "Einzelne Initiativen polarisieren immer wieder gegen die Rechte von trans* Personen", brächten "regelmäßig das Narrativ ins Spiel, Transgeschlechtlichkeit sei eine 'Ideologie', vor der man insbesondere Kinder schützen müsse." Die Recherchen von "What the fuck?!" sowie queer.de zeigten "jetzt in aller Deutlichkeit, dass sie es damit in Wahrheit auf den Kern unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens abgesehen haben: Die freie Entfaltung der Persönlichkeit."



Droßmann kündigte solchen Gruppierungen Widerstand an: "Wir dürfen und wir werden nicht zulassen, dass sich reaktionäre Kräfte in diesem Land durchsetzen und einseitig ihre Moralvorstellungen in das Leben der Menschen zwingen."



Henriette Quade betont Einordnung als rechter politischer Akteur



Henriette Quade ist profilierte Kennerin rechter und rechtsradikaler Kreise und Szenen, sitzt für die Linken im sachsen-anhaltischen Landtag in Magdeburg – dort, wo auch der "Kein Mädchen"-Trägerverein Ehe-Familie-Leben e.V. seinen Sitz hat. Die Recherche zeige, wie wichtig echte, qualitätsvolle und ergebnisoffene Beratungsangebote und solidarische Anlaufstellen seien, aber auch, "wie sehr queere Personen und Vielfalt von Lebensweisen und Geschlechtern zum Thema und zu Gegner:innen im rechten Kulturkampf gemacht werden".



Die Verbindung, die "Kein Mädchen" zu fundamentalistischen katholischen Kreisen aus der sogenannten Lebensschützer*innenbewegung hat, verwiesen "auf den missionarischen Eifer und die politische Verortung im Spektrum der Rechten", so Quade. Es brauche Aufklärung über solche "manipulativen und perfiden Versuche, nicht nur den Diskurs zu verändern, sondern auch ganz unmittelbar Einfluss auf das Handeln von Menschen – junge Menschen mit Unterstützungsbedarf – zu erlangen". Die linke Antifa-Expertin findet es wichtig, transparent zu machen, "um was für einen Akteur es sich da handelt, dass es ein Verein mit knallharter politischer Agenda ist und kein seriöser Ansprechpartner für irgendwas".



Hintergrund: Hedwig von Beverfoerde, die die queer.de-Presseanfrage an "Kein Mädchen" beantwortet hatte, ist katholische Aktivistin und Vorsitzende des Trägervereins, der auch die queerfeindliche Bewegung "Demo für Alle" organisiert beziehungsweise organisierte – von von Beverfoerde zusammen mit Beatrix von Storch (AfD) gesteuert. Die beiden Frauen mit Adelsbezug im Namen sitzen in der Mitte eines Netzwerks aus verschiedenen rechten Vereinen, sind unter anderem Teil der sogenannten Lebensschutzbewegung, in der insbesondere rechte christliche Abtreibungsgegner*innen gegen reproduktive Rechte vorgehen.



Kathrin Vogler: Warnhinweise, Ausbau von Beratungen in Selbstbestimmungsgesetz



Auch Kathrin Vogler, queer- und gesundheitspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der Linken, äußerte sich zu "Kein Mädchen". Das Portal nutze die vulnerable Situation von Jugendlichen und Eltern, die verunsichert seien und valide Informationen sowie Beratung suchten, aus. Ziel sei es, den Betroffenen ihre Gefühle auszureden und sie von einer Transition abzuhalten. "Besonders perfide" sei es laut Vogler, dass das Portal "oberflächlich suggeriert, unabhängig und ergebnisoffen die Fragen der Jugendlichen zu beantworten, aber immer zu dem Schluss kommt: 'Trans gibt es eigentlich nicht.'"



Vogler leitet aus den Erkenntnissen konkrete Forderungen an die Politik ab: "Solche Angebote im Internet gefährden die psychische Gesundheit und müssten aus meiner Sicht als Gesundheitspolitikerin mit einem Warnhinweis versehen werden", meint sie. Umso wichtiger findet sie es, Jugendlichen und ihren Familien seriöse Beratungsangebote zugänglich zu machen, und zwar "qualitätsgeprüft, kostenlos und flächendeckend, auch gerade in ländlichen Regionen". Dafür werde sich ihre Fraktion bei den Beratungen zum Selbstbestimmungsgesetz einsetzen, kündigte sie mit Blick auf die Fake-Beratungsstelle an.

queer.de sichtete Recherche, fragte bei "Kein Mädchen" an

Aus den queer.de vorliegenden Unterlagen ergibt sich das Bild einer Fake-Beratungstätigkeit, die manipulativ und unaufrichtig gegenüber hilfesuchenden Jugendlichen vorgeht. Auf der zur "Beratung" gehörenden Webseite wird prominent versprochen: "Du brauchst Hilfe? – Wir sind für Dich da!" Doch im Kontakt mit dem "Berater" V. wurde der von den Aktivist*innen von "What the fuck?!" erfundene transgeschlechtliche Jugendliche Kai mit kruden Vergleichen und Falschinformationen zu medizinischen Themen bedrängt und die Aufnahme einer Therapie bei einer fragwürdigen Therapeutin nach dem Heilpraktikergesetz nahegelegt. Mehrfach versuchte V. beim Jugendlichen dessen Telefonnummer zu erfragen, worauf dieser aber nicht eingegangen war.



Weder stellte V. gegenüber dem vermeintlichen Jugendlichen laut Gesprächsnotizen klar, dass es sich bei "Kein Mädchen" um keine Beratungsstelle handelt, noch, dass er sich an keine Schweigepflicht gebunden fühlt oder dass die vermittelte Therapeutin gar nicht in der Lage ist, eine psychologische Begleittherapie anzubieten, Gutachten zu schreiben oder Indikationen zur Gabe von Hormonen beziehungsweise Hormonblockern zu stellen.



Stattdessen offenbarte V. gegenüber der vermeintlichen Mutter des Jugendlichen gegen Ende des Gesprächs, worum es wirklich ging: Um das Festhalten an einer vermeintlich weiblichen Identität und um die Verhinderung eines ergebnissoffenen Vorgehens bei der Prüfung, ob eine Transition sinnvoll ist. Erst ganz am Schluss des Telefonats voller Desinformation wies V. ausschließlich gegenüber der vermeintlichen Mutter darauf hin, dass er keine Beratung anbiete – da hatte er jedoch sowohl den Jugendlichen als auch die Mutter bereits scheinbar in die beabsichtigte Richtung gedrängt.



Der Trägerverein von "Kein Mädchen", der Ehe-Familie-Leben e.V. mit Sitz in Magdeburg, gilt als AfD-nah und tritt auch als Trägerverein der queerfeindlichen Protestbewegung "Demo für Alle" auf. Auf queer.de-Anfragen an "Kein Mädchen" antwortete eine alte Bekannte: die rechte katholische Aktivistin Hedwig von Beverfoerde. Von Beverfoerde wies darauf hin, dass sich im untersten Bereich der Homepage von "Kein Mädchen" die Selbstdarstellung findet, wonach die Seite ein "unabhängiges, nicht-staatliches Informationsangebot für junge Menschen, die sich in Identitätskrisen befinden", sei. Eine weitere Stellungnahme zu den Vorwürfen gegen "Kein Mädchen" erfolgte mit Verweis darauf, dass sich der Mitarbeiter V. im Urlaub befinde, nicht. Eine Beantwortung stellte von Beverfoerde erst zu Mitte September in Aussicht.