ESC: Bewerbungen für "deutsches Finale" ab sofort möglich

Ob Pop, Rock, Schlager, Ballade, Elektro, Metal oder Dance: Ab sofort sucht der Norddeutsche Rundfunk Talente für den Eurovision Song Contest 2024. Ab diesem Donnerstag bis zum 5. Oktober (23.59 Uhr) können sich auf eurovision.de/bewerbung alle bewerben, "die das Talent und die Stimme mitbringen, um Deutschland beim nächsten ESC zu vertreten", wie der NDR mitteilte.



Wer dann am 11. Mai 2024 tatsächlich für Deutschland im schwedischen Malmö auf der Bühne steht, entscheidet sich in der Show "Eurovision Song Contest – Das deutsche Finale 2024". Diese wird im Ersten, auf eurovision.de und die ARD-Mediathek am 16. Februar 2024 live aus Berlin übertragen.



Im letzten Jahr hieß der Vorentscheid übrigens noch "Germany 12 Points". Angesichts des chronsich schlechten Abschneidens des deutschen Beitrags wollte der NDR offenbar diesen Titel nicht mehr verwenden.

So läuft das Bewerbungsverfahren

Auf eurovision.de können sich Sängerinnen, Sänger oder Bands (maximal sechs Personen) aus unterschiedlichsten Genres bewerben, mit und ohne eigenen Song. Wenn es bereits einen eigenen Song gibt, kann der natürlich mit eingereicht werden. Aber auch ein aussagekräftiges Video, in dem das Gesangstalent unter Beweis gestellt wird, genügt.



Das Mindestalter beträgt 16 Jahre. ESC-Songs dürfen maximal drei Minuten lang sein, das Veröffentlichungsdatum darf nicht vor dem 1. September diesen Jahres liegen. Jede Sprache ist erlaubt. Weitere Details zum Auswahlverfahren und zur Show "Eurovision Song Contest – Das deutsche Finale 2024" wird der NDR später bekanntgeben.

Erneut TikTok-Contest

Während die Bewerbung über eurovision.de verpflichtend ist, ist es wie im vergangenen Jahr auch möglich, die eigene Bewerbung freiwillig über TikTok der Community zu zeigen – dort unter dem Hashtag #EurovisionGermany2024. Letztes Jahr qualifizierte sich Ikke Hüftgold über TikTok für den deutschen Vorentscheid (queer.de berichtete). Sein "Lied mit gutem Text" schaffte es dann auf den zweiten Platz hinter Lord of the Lost (queer.de berichtete). Am Ende reichte es für den deutschen Beitrag aber nur für den letzten Platz im ESC-Finale in Liverpool (queer.de berichtete).



Derzeit gibt es Spekulationen darum, ob der NDR für 2025 wegen der schlechten Ergebnisse der letzten Jahre nach fast drei Jahrzehnten die Organisation des ESC-Vorentscheids an den MDR abgibt (queer.de berichtete). Möglicherweise hängt dies auch davon ab, wie gut Deutschland nächstes Jahr abschneiden wird. (pm/cw)