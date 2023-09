Jess von "Love Island": "Ich lasse mir mein Jungfernhäutchen zusammennähen"

Jessica trat vergangenes Jahr bei "Love Island" an (Bild: RTLZWEI)

Die aus "Love Island" bekannte trans Influencerin Jessica Delion hat gegenüber ihren 360.000 Follower*innen auf TikTok einen ganz besonderen Eingriff angekündigt: Sie wolle ihre Entjungferung noch einmal erleben und sich deshalb ihr Jungfernhäutchen zunähen lassen.



"Ich bin trans und hatte die meisten OPs im Alter von 18", erklärte die jetzt 24-Jährige. "Ich war sehr, sehr stark verliebt und hatte meinen ersten Freund. Ich habe mich bewusst für das Einsetzen von dem Häutchen entschieden, weil ich alles miterleben wollte, was auch eine richtige Frau erlebt."

"Ich möchte wieder Jungfrau sein"

Danach sei es zum Sex gekommen, doch im Nachhinein habe sie gemerkt, dass sie nicht bereit dazu gewesen sei. Deswegen wolle sie das Ganze noch einmal erleben: "Ich möchte wieder Jungfrau sein und lasse mir mein Häutchen zusammennähen. Ja, genau diesen Schritt möchte ich gehen." Sie sei eine Person, "die Möglichkeiten nutzt und diese Möglichkeit gibt es nun mal".



Von ihren Fans erhielt Jessica viel Zuspruch: "Ich wusste nicht, dass so etwas möglich ist. Ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass alles klappt und du alles gut überstehst", schrieb eine TikTok-Nutzerin. Eine andere ergänzte: "Ich hoffe, dass du den richtigen Partner dafür findest. Alles Gute."



Jessica schrieb letztes Jahr TV-Geschichte, als sie als erste trans Kandidatin bei der RTLzwei-Datingshow "Love Island" antrat (queer.de berichtete). Während der Show berichtete sie einiges aus ihrem Leben – etwa, wie schwer es sei, sich immerzu aufs Neue outen zu müssen (queer.de berichtete). Kandidat Adriano, mit dem sie anbandelte, konnte am Ende ihre Transidentität nicht akzeptieren und servierte sie ab (queer.de berichtete). In Folge sechs flog sie schließlich aus der Datingshow (queer.de berichtete). Auf Adriano war sie dabei nicht sauer, wie sie in einem Interview erklärte: "Ich glaube, das war so ein bisschen Unklarheit und Unsicherheit bei ihm." (cw)