Schwuler Footballer Carl Nassib beendet NFL-Karriere

Heute, 12:17h 2 Min.

Der American-Football-Spieler beendet seine Karriere nach sieben Spielzeiten in der amerikanischen Eliteliga NFL. "Das war keine einfache Entscheidung", sagte der 30-Jährige dem Magazin "People". Er habe aber bereits im vergangenen Jahr über den Schritt nachgedacht.

Er spiele Football, seit er acht Jahre alt gewesen sei, sagte Nassib weiter. "Ich bin aufgeregt, das nächste Kapitel in meinem Leben zu beginnen." Er hat bereits ein zweites Standbein aufgebaut: Der Sportler gründete die App Rayze, die Menschen mit gemeinnützigen Organisationen verbinden soll, die auf der Suche nach Freiwilligen oder Spenden sind. Er habe sich zuletzt immer wieder dabei ertappt, wie er nach dem Training bis spätabends an seiner App arbeite, so Nassib gegenüber "People". "Ich habe das Gefühl, dass es meine Berufung ist und dass es das ist, was ich tun soll", sagte der frühere Kapitän der Tampa Bay Buccaneers. Auf Instagram bezeichnete er seinen NFL-Rückzug als "bittersüßen Augenblick".



Nassib hatte sich 2021 als erster aktiver NFL-Spieler als schwul geoutet (queer.de berichtete). Damals kündigte er auch Unterstützung für das Trevor-Projekt an, eine Telefonseelsorge für junge queere Menschen. Nassib berichtete, dass er von der National Football League, seinen Trainern und Mitspielern für sein Coming-out Unterstützung erhalten habe. Er sei sofort mit "dem größten Respekt und mit Akzeptanz" begrüßt worden.



Erst im Juli hatte sich NFL-Trainer Kevin Maxen als schwul geoutet (queer.de berichtete). Damit wurde er der erste Trainer in einer großen US-Profiliga für Männer, der seine Homosexualität öffentlich gemacht hat. Er hoffe, mit diesem Schritt andere Sportler dazu animieren zu können, "das eigene Leben zu akzeptieren und die Kontrolle über die eigene Geschichten zu erlangen". (dk)