Nach Messer-Attacke vor queerem Club: Teenager festgenommen

Heute, 12:39h 2 Min.

Die Londoner Polizei hat einen Verdächtigen nach einem wahrscheinlich queerfeindlichen Angriff vor dem LGBTI-Club "Two Brewers" festgenommen. Die Metropolitan Police bestätigte am Donnerstag, dass sich ein 19-Jähriger in Haft befinde, der beschuldigt werden, sich der schwere Körperverletzung schuldig gemacht zu haben. Weitere Angaben zur Identität des Verdächtigen machte die Polizei nicht.



Die Attacke ereignete sich Mitte August im Stadtteil Clapham: Gegen 22.15 Uhr hatte der Täter zwei Männer aus offenbar homosexuellenfeindlichen Motiven attackiert und schwer verletzt (queer.de berichtete). Der Angriff schockierte die queere Community. Londons Bürgermeister Sadiq Khan tweetete damals, die Tat sei eine "tragische Erinnerung daran, warum wir noch CSDs brauchen". Weiter wandte sich der Sozialdemokrat "an diejenigen, die Hass gegen queere Menschen anheizen und diese verunglimpfen: Ihr seid auch Teil des Problems. Euer Kulturkampf hat Konsequenzen im echten Leben".

Polizei versichert LGBTI-Community: Wir ermitteln unablässig

Polizeisprecherin Vanessa Britton bezeichnete die Festnahme als "bedeutende Entwicklung" und erklärte, dass die beiden Opfer bereits darüber informiert worden seien. "Ich weiß, welche Sorgen und welchen Stress dieser schreckliche Vorfall in der LGBT+-Community ausgelöst hat und möchte queeren Menschen – und auch allen Londonern – versichern, dass ein Team von Polizisten unablässig in dem Fall ermittelt."



Die Hauptstadtpolizei hat in der Community und großen Teilen der Bevölkerung kein gutes Image: Ein unabhängiger Bericht beschrieb im Frühjahr die Zustände bei Scotland Yard als "furchtbar" und prangerte Rassismus, Sexismus und Homophobie an (queer.de berichtete). (dk)