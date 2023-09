Kalifornien erklärt den August zum Transgender History Month

Heute, 13:34h 2 Min.

Kalifornien hat am Mittwoch als erster amerikanischer Bundesstaat den August zum Transgender History Month erklärt. Das Parlament in Sacramento stimmte einem entsprechenden Antrag des demokratischen Abgeordneten Matt Haney aus San Francisco zu. Der symbolische Trans-Monat soll nächstes Jahr erstmals offiziell begangen werden.



Haney erklärte nach der Verabschiedung vor dem Kapitol in Sacramento, dass die Geschichte von trans Menschen bekannter gemacht werden müsse: "So lange es Kalifornien gibt, so lange haben trans Menschen Beiträge für die Gemeinschaft geleistet, Geschichte geschrieben, sich für Bürgerrechte eingesetzt und dabei geholfen, dass Kalifornien ein inklusiverer und erfolgreicherer Ort für alle wird."

Auch Honey Mahogany, die aus "RuPaul's Drag Race" bekannte Dragqueen und Vorsitzende der Demokratischen Partei in San Francisco, sowie trans Aktivistin Jupiter Peraza begrüßten vor dem Kapitol den historischen Schritt. Peraza erklärte: "Die Transgender-Geschichte anzuerkennen und zu lernen, vermenschlicht eine marginalisierte Gruppe, die das Ziel brutaler und hasserfüllter Angriffe aus Parlamenten ist." Sie spielte dabei auf Attacken auf trans Menschen vor allem aus der Republikanischen Partei an, die damit Punkte bei der erzkonservativen Basis machen will (queer.de berichtete).

Der Transgender History Month ist nicht der erste queere Monat: Weitgehend etabliert ist bereits der "Pride Month" im Juni. Der damalige Präsident Barack Obama hatte ihn 2009 erstmals offiziell anerkannt (queer.de berichtete). Sein queerfeindlicher Nachfolger Donald Trump zog die Anerkennung zwar zurück (queer.de berichtete). Unter dem neuen Präsidenten Joe Biden gab es aber wieder einen CSD-Monat. Biden erkannte 2020 auch als erster US-Präsident den 20. November als Transgender Day of Remembrance (Tag der Erinnerung an die Opfer von Trans*feindlichkeit) an. (dk)