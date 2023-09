Heute, 05:34h 2 Min.

IVIM – OII Germany e.V. sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Erweiterung des Teams eine Person für Finanz- und Verwaltungstätigkeiten in Teilzeit für 16 Stunden die Woche.



Wir sind ein Inter* geleiteter gemeinnütziger Verein mit Sitz in Berlin und setzen uns für die Menschenrechte, körperliche Selbst­bestimmung und Entpathologisierung aller inter­geschlechtlichen Menschen ein.



Was wir suchen:

● Erfahrung in Leitung, Durchführung und Verwaltung finanzbezogener Tätigkeiten, Finanzplanung, -überwachung und -berichterstattung

● Fundierte Kenntnisse und Erfahrung in der Buchhaltung und Kenntnisse des deutschen Rechtsrahmens sind ein großer Vorteil

● Fundierte Kenntnisse geläufiger Buchhaltungsprogramme, sowie PC und Mac Kenntnisse

● Deutsch- und Englischkenntnisse im Finanzbereich

● Teamfähigkeit sowie strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise

● Sensibilität für Inter* und LSBTQ Anliegen, Kenntnisse des Themenbereichs von Vorteil



Aufgabenbereiche:

● Vereinsbuchhaltung und Budgetplanung

● Sicherstellung rechtzeitiger und genauer Finanzberichte und -abwicklungen

● Erstellung von Steuererklärungen und Jahresabschlüssen

● Abrechnung von Förderungen, sowie Identifizierung neuer Fördermöglichkeiten und Betreuung von Förderanträgen (international/national)

● Vorbereitung erforderlicher Unterlagen für Betriebsprüfungen

● Kommunikation mit Lohnbüro, Steuerberater und Fundern auf Deutsch und Englisch

● Mitarbeit bei Verwaltungsaufgaben, die zur Durchführung der organisatorischen und operativen Tätigkeiten unseres Vereins anfallen.



Was wir anbieten:

● 30 Urlaubstage und Vergütung, die sich an dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der Länder orientiert, Einstufung je nach Berufserfahrung

● Abwechslungsreiche und sinnstiftende Tätigkeit

● Flache Hierarchien in einem LSBTIQ- und diskriminierungssensibilisierten, kleinen Team

● Supervision

● Remote arbeiten (perspektivisch auch in Büroräumen in Berlin)

● Mögliche Erweiterung der Stelle



Die Ausschreibung richtet sich an alle Menschen, unabhängig ihrer Geschlechtsmerkmale, sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität.



VERLÄNGERT: Bewerbungen mit Lebenslauf und Anschreiben bitte bis zum 31. Oktober 2023 an . Die Bewerbungsgespräche werden voraussichtlich im Zeitraum vom 15. November. bis zum 30. November stattfinden. Arbeitsbeginn voraussichtlich ab Januar 2024.



Wir freuen uns auf eure Bewerbung!