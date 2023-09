"Das Rheingold" live im Kino miterleben

Heute, 04:47h 2 Min.

"Das Rheingold" ist für alle Fans von Richard Wagner (1813-1883) ein Muss – und für alle, die noch keine Wagner-Erfahrung haben, das perfekte Einsteigerstück. Erstaufgeführt im Jahre 1869, ist es zusammen mit den Musikdramen "Die Walküre", "Siegfried" und "Götterdämmerung" Teil des Vierteilers "Der Ring des Nibelungen". Im "Rheingold" werden die grundlegenden Konflikte der Tetralogie, vor allem die Kontroverse um Macht und Liebe, dargelegt. Mit unter drei Stunden Laufzeit handelt es sich um das kürzeste der "Nibelungen"-Stücke. Es wird ohne Pause aufgeführt.



Eine aufregende Neuinterpretation des Stücks ist am 20. September in deutscher Sprache im Royal Opera House in London zu sehen. Eine beschwerliche Reise über den Ärmelkanal ist aber nicht notwendig: Das Stück wird in viele deutsche Kinos ab 20.15 Uhr live übertragen. Tickets sind über rohkinokarten.com erhältlich.

Spektakuläre Reise in die Welt der Mythen, Träume und Erinnerungen

Die Handlung: Als ein kostbarer Goldschatz aus dem Rhein gestohlen wird, löst das eine Kette von zerstörerischen Ereignissen aus, die Götter und Sterbliche über Generationen hinweg gegeneinander aufbringen.

Wagners Ring-Zyklus enthält nach einhelliger Meinung einige der großartigsten musikalischen Passagen, die je für die Opernbühne geschrieben wurden. Das Stück nimmt das Publikum mit auf eine spektakuläre Reise in die Welt der Mythen, Träume und Erinnerungen, in deren Mittelpunkt die Figur der Erda, der Mutter Erde selbst, steht.



Antonio Pappano dirigiert Barrie Koskys kühne Neuinterpretation, die den Beginn eines neuen Ring-Zyklus für die Royal Opera markiert – mit einer hervorragenden Besetzung, darunter Christopher Maltman (Wotan) und Christopher Purves (Alberich). (cw)