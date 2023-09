"Different lives, equal rights": Paradewagen am Samstag beim CSD Halle (Bild: Henriette Quade)

Bei einem tätlichen Angriff auf vier Teilnehmer*­innen des Christopher Street Days (CSD) in Halle ist ein Mensch schwer verletzt worden. Die Demonstrant*­innen seien nach der Veranstaltung am Samstagabend zunächst beleidigt und dann von vier Männern mit Tritten und Schlägen attackiert worden, teilte die Polizei am Sonntag in Halle mit. Die schwer verletzte Person sei 41 Jahre alt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die übrigen drei Personen seien bei dem Angriff im Zentrum von Halle leicht verletzt worden, hieß es.



Rettungskräfte behandelten die Leichtverletzten demnach noch vor Ort. Einsatzkräfte der Polizei hatten nach dem Angriff zwei der vier mutmaßlichen Angreifer stellen können, erklärte die Polizei. Sie seien 16 und 20 Jahre alt. Gegen sie seien Ermittlungen aufgenommen worden, hieß es.



Bereits die Parade wurde gestört



Bereits während der CSD-Demonstration war es zu mehreren Zwischenfällen gekommen. "Grundsätzlich ist der Christopher Street Day friedlich abgelaufen, am Rande gab es aber mehrere kleinere Störungen wie Beleidigungen", sagte eine Sprecherin der Polizei am Sonntag.



CSD-Teilnehmer*­innen und weiteren Quellen zufolge kamen die Störungen während der Demo aus der rechtsextremen Szene. So stellten sich laut MDR Personen in den Demonstrationszug und filmten die Teilnehmer*­innen. Die Polizei sei aber immer schnell zur Stelle gewesen und haben Störende und Demonstrierende getrennt.



Laut Veranstalter*­innen nahmen rund 4.000 Menschen an dem Umzug für die Rechte von queeren Menschen teil. Die Polizei sprach in der Spitze von rund 2.800 Teilnehmer*­innen. Wie viele Gegendemonstrant*­innen gekommen waren, dazu machte die Polizei keine Angaben. Es seien kleinere Menschengruppen gewesen, von denen die Störungen ausgegangen sind, sagte die Polizeisprecherin. Auch queer­feindliche Gegendemonstrant*­innen hätten demnach Anzeige wegen Beleidigung erstattet.

Veranstalter*innen riefen ihm Vorfeld zu Wachsamkeit auf

Die Veranstalter*innen zeigten sich zunächst vom Verlauf der Parade zufrieden. "Wir waren früh im Austausch mit der Polizei für ein Sicherheitskonzept", sagte Nadine Glaser vom Begegnungs- und Beratungs-Zentrum "lebensart" am Samstagabend. Zahlreiche Polizist*innen vor Ort sicherten die Veranstaltung ab. Die Organisator*innen hatten die CSD-Teilnehmer*innen zudem dazu angehalten, sich nur in kleinen Gruppen zu bewegen, nicht zu viel Alkohol zu trinken und wachsam zu sein.



Bereits im vergangenen Jahr hatte ein stadtbekannter Rechtsextremist den CSD Halle gestört (queer.de berichtete).

Erst im August hatte es beim ersten Christopher Street Day in Weißenfels Störungen durch mutmaßlich Rechtsextreme gegeben, dabei soll auch der Hitlergruß gezeigt worden sein (queer.de berichtete). Der Staatsschutz ermittelt. Beim deutsch-polnischen Frankfurt-Słubice-Pride am vergangenen Wochenende wurden Teilnehmer*innen mit Eiern beworfen. (cw/dpa)



