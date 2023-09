Jugendliche attackieren schwulen 25-Jährigen in der Bremer Altstadt

Der Tatort: Obernstraße in Bremen (Bild: IMAGO / Panthermedia)

Ein 25 Jahre alter schwuler Mann wurde am Samstagabend in der Bremer Altstadt aus einer Gruppe heraus homofeindlich beleidigt und geschlagen. Einsatzkräfte stellten in der Nähe mehrere Tatverdächtige. Das meldete die Polizei der Hansestadt am Sonntag.



Etwa um 21.30 Uhr war der 25-Jährige in Begleitung eines Bekannten in der Obernstraße unterwegs, als sich eine Gruppe Jugendlicher näherte. Sie fragten ihn, ob er homo­sexuell sei, und beleidigten ihn, als er dies bejahte, mehrfach homofeindlich. Einer aus der Gruppe schlug in anschließend.

Tatverdächtige im Alter von 16 und 17 Jahren

Die alarmierten Einsatzkräfte stellten kurze Zeit später in Bahnhofsnähe mehrere Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren. Die Polizisten fertigten Strafanzeigen unter anderem wegen verhetzender Beleidigung und Körperverletzung. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Nähere Angaben zu den Jugendlichen wurden im Polizeibericht nicht gemacht. (cw/pm)