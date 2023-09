Neuwied: Fünf Jugendliche greifen schwules Paar an

Heute, 15:47h 1 Min.

In der rheinland-pfälzischen Stadt Neuwied kam es am Freitagabend zu einem homofeindlichen Angriff auf ein schwules Paar.



Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, saßen die beiden Männer in der Nähe des Schlosses Engers Arm-in-Arm auf einer Parkbank, als fünf Jugendliche vorbeiliefen. Aus dieser Gruppe heraus wurde das Paar zunächst massiv homofeindlich beleidigt, dann auch geschubst und getreten.

Die Polizei sucht Zeug*innen

Bei dem Angriff wurde die beiden Männer leicht verletzt. Erst als die Polizei kam, seien die fünf Jugendlichen geflüchtet. Von ihnen fehlt bislang jede Spur.



Zeug*innen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied unter der Telefonnummer (02631) 878-0 zu melden. (cw/pm)