Sexarbeitende klagen in Straßburg

Heute, 10:06h 2 Min.

261 Sexarbeitende hatten beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eine Klage gegen die französischen Bestimmungen zum "Sexkaufverbot" eingereicht. Diese Klage wurde vergangene Woche vom Gerichtshof für zulässig erklärt. Die Klage der Sexarbeitenden, darunter auch Migrant*­innen und queere Dienstleister*­innen, stammt aus dem Jahr 2019 und wird von queeren Organisationen, etwa Act Up und LGBTI-Zentren in Paris und Marseille unterstützt.



Auch die Linke.queer in Deutschland unterstützt die Klage: "Nur rund fünf Prozent der beim Menschengerichtshof eingereichten Klagen werden dort als 'zulässig' beurteilt. Von daher ist es ein erster Erfolg, dass die in Frankreich seit 2016 geltenden Regelungen, die Sexarbeitende in die Illegalität drängen, nun Thema des Menschengerichtshof werden", erklärten die Bundessprecher*­innen der queeren Linken-Bundesarbeitsgemeinschaft, Luca Renner und Frank Laubenburg. "Aus allen Staaten, in denen es ein Sexkaufverbot gibt, berichten Sexarbeitende über eine massive Verschlechterung ihrer Lebens- und Arbeitsbedingungen, zum Teil droht ihnen, wie in Schweden, sogar die Abschiebung."



Unterstützung kommt auch von der UN-Sonderberichterstatterin für das Recht auf Gesundheit, Tlaleng Mofokeng: "Die Kriminalisierung von Sexarbeiterinnen und die Kriminalisierung ihrer Klienten wirkt sich negativ auf die Gesundheit von Sexarbeiterinnen und ihren Zugang zu Dienstleistungen aus und beeinträchtigt ihre körperliche und geistige Gesundheit, einschließlich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit", so Mofokeng.

Ende der Verbotsdebatte in Deutschland gefordert

Hintergrund ist ein Gesetz aus dem Jahr 2016, wonach Käufer*innen von Sex mit hohen Geldstrafen belangt werden können. Außerdem müssen sie ein Seminar über die Gefahren der Prostitution besuchen. Sexarbeitende beklagen, dass sie ihrer Arbeit dann nur im Geheimen nachgehen könnten und dadurch eher gefährdet seien. "Die Linke.queer fordert angesichts der Straßburger Entscheidung ein Ende der immer wieder aufkeimenden Debatte um ein Sexkaufverbot in der Bundesrepublik. Notwendig sind vielmehr eine Entkriminalisierung des Drogenkonsums und ein Migrant*innen einbeziehendes System der armutsfesten Grundsicherung. Armuts- und Drogenprostitution gehören dann der Vergangenheit an", so Renner und Laubenburg. "Gleichzeitig müssen die Rechte von Sexarbeitenden gestärkt sowie Stigmatisierung und Verdrängung beendet werden."



Über die Kriminalisierung von Sexarbeit gab es in den letzten Jahren in Deutschland eine Debatte. Bundestagsabgeordnete und Union und SPD forderten etwa 2020 ein Sexkaufverbot nach skandinavischem Vorbild. Unterstützt wird diese Forderung etwa vom früheren Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) und dem heutigen Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD, queer.de berichtete). Dieses Jahr startete die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen einen neuen Vorstoß für ein Verbot (queer.de berichtete). (cw)