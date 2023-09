Puppys verboten: Polizei untersagt auf CSD erneut Masken

Heute, 13:45h 2 Min.

Die Polizei im brandenburgischen Oranienburg hatte vor dem erstmals abgehaltenen CSD Oberhavel am Samstag mit einem Verbot der Pride-Demonstration gedroht, sollten anwesende Puppys nicht ihre Masken abnehmen. Die CSD-Leitung kam daraufhin der Aufforderung der Polizei nach. Die Beamt*­innen nannten laut der "Märkischen Allgemeinen Zeitung" (Bezahlartikel) als Grund das Vermummungsverbot.



CSD-Veranstalter Candy Boldt-Händel beklagte die Schikane am Sonntag auf Facebook: "Die Polizei kam auf mich zu und forderte mich auf, dafür zu sagen, dass (Zitat:) 'diese Hundemasken abzunehmen sind oder die Versammlung beendet wird, bzw. diese Personen von der Versammlung durch die Polizei ausgeschlossen werden'. Auch als er gesagt habe, dass es bei anderen CSDs auch kein Problem damit gebe, habe er die Polizeikräfte nicht umstimmen können. "Somit musste ich die Puppies auffordern, die Masken abzunehmen. Das fiel mir nicht leicht und hat mich sehr traurig gemacht und auch wütend", so Boldt-Händel. Er rief auch andere queere Menschen auf, Puppys als Teil der Community zu akzeptieren.



Gestern, am 09.09.23 fand der erste CSD Oberhavel statt und Gäste der Demo waren auch Menschen die der Puppie-Community... Posted by Candy Boldt-Händel on Sunday, September 10, 2023 Facebook / Candy

Derartige Verbote hatten in den letzten Jahren immer wieder für Aufregung gesorgt, insbesondere in Nordrhein-Westfalen. Dieses Jahr untersagte etwa die Polizei in Recklinghausen das Tragen von Masken (queer.de berichtete). LGBTI-Aktivist*­innen sehen derartige Verbote als Schikane an, da die Polizei beispielsweise nie Probleme mit Masken auf Karnevalszügen hat. Weil das NRW-Innenministerium schon Jahre zuvor das Tragen von Masken auf CSDs ausdrücklich erlaubt hatte, entschuldigte sich die Polizei der Ruhrgebietsstadt nach dem CSD für das Verbot kleinlaut (queer.de berichtete). Allerdings betonte die NRW-Regierung erst vor wenigen Wochen, dass es für queere Aktivist*­innen kein grundsätzliches Recht auf Tragen von Masken gebe (queer.de berichtete).

Kurz vor dem CSD war übrigens auf dem Oranienburger Schlossplatz der Rechtsextremist Björn Höcke aufgetreten. Gegen den Auftritt des AfD-Landeschefs von Thüringen gab es auch Proteste aus der queeren Community (queer.de berichtete). (dk)