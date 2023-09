Berlin: ZIK gGmbH sucht sozialpädagogische Fachkräfte für die psychosoziale Betreuung

Heute, 04:34h 2 Min.

Bei ZIK – zuhause im Kiez gGmbH bieten wir ein vielseitiges Arbeitsfeld rund um die psychosoziale Betreuung von Menschen mit HIV/Aids und andere chronische Erkrankungen, häufig in Verbindung mit Sucht- und psychiatrischen Krankheitsbildern. Ziel unserer Arbeit ist es, gemeinsam mit den Betreuten neue Lebensperspektiven zu erarbeiten und zu ihrer physischen und psychischen Stabilisierung beizutragen.



Die Teams unserer Standorte des Betreuten Wohnens in verschiedenen Bezirken Berlins suchen:



Fachkräfte der Sozialen Arbeit, Psychologie, Pflege, Erziehung und Ergotherapie (m/w/d)



für die einzelfallorientierte psychosoziale Betreuung von Menschen mit HIV, Aids und anderen chronischen Erkrankungen im Rahmen von § 78 SGB IX.



Die Stellen sollen zum nächstmöglichen Zeitpunkt besetzt werden. Angestrebt wird eine Wochenarbeitszeit von 29 Stunden (75%), auf Wunsch kann auch eine andere Regelarbeitszeit vereinbart werden.



Ihre Aufgaben:



● Bezugsbetreuung der Klient*­innen

● Psychosoziale Hilfen bei der Gesundheitsförderung und Krankheitsbewältigung

● Sozialrechtliche Beratung

● Tagesstrukturierende Einzel- und Gruppenangebote



Unsere Erwartungen:



● Sensibilität und Engagement für Menschen in schwierigen Lebenssituationen

● Kreativität bei der Gestaltung der Betreuungsangebote

● Freude an Teamarbeit

● Basiskenntnisse in der EDV-Anwendung



Wir bieten:



● Die Einbindung in humorvolle, engagierte Teams

● eine attraktive Bezahlung nach TVL inkl. arbeitgeberfinanzierter Alterssicherung

● Flexibilität in der Arbeitszeit

● 30 Tage Urlaub

● Mentoring in der Einarbeitung

● eine abwechslungsreiche und selbständige Tätigkeit mit gut strukturierten Rahmenbedingungen

● Regelmäßige Supervision und Fallbesprechungen

● Individuell zugeschnittene Fort- und Weiterbildungen

● ein unbefristetes Arbeitsverhältnis

● wahlweise Jobticket oder Sodexo Benefits Pass



Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen ausdrücklich Bewerbungen von Menschen jeglicher kultureller, sozialer und ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, zugeschriebenen Behinderung, Alter oder sexuellen Identität und Orientierung.



Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage.



Bitte schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail an , z. Hd. Frau Laas oder Herrn Krott.



Für Rückfragen stehen Ihnen Herr Krott und Frau Laas unter 030.55443 9051 oder -9052 gerne zur Verfügung.



Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!