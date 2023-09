Berlin: DCS Digital Cinema Services sucht Mitarbeitenden in der Festplattenlogistik (Teilzeit)

Heute, 05:02h 2 Min.

Die DCS Digital Cinema Services GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen in der Filmbranche. Zu unseren Kund*innen gehören renommierte Filmverleiher wie Salzgeber, MFA und viele andere, die uns die Logistik ihrer Filme anvertrauen. Um unser Team zu erweitern, suchen wir eine engagierte Person für die



Position eines Teilzeitmitarbeitenden in der Festplattenlogistik.



Aufgaben:



Als Teil unseres Teams wirst du folgende Aufgaben übernehmen:

● Versenden von DCPs: Du wirst für die rechtzeitige und sichere Lieferung physischer Festplatten und digitaler Kopien an unsere Kund*innen, in erster Linie Kinos, verantwortlich sein.

● Kommunikation mit Kinos: Du wirst die Schnittstelle zwischen unserem Unternehmen und unseren Kund*innen bilden. Dies beinhaltet die Koordination von Lieferterminen, die Beantwortung von Fragen und die Lösung von eventuellen Problemen.

● Organisation: Die Planung und Verfolgung von Lieferungen erfordert eine sorgfältige Organisation, um sicherzustellen, dass alle Aufträge termingerecht erfüllt werden.



Anforderungen:



Wir suchen nach Bewerbern*innen mit folgenden Qualifikationen und Eigenschaften:

● Organisiert: Du bist gut organisiert und kannst mehrere Aufgaben gleichzeitig verwalten.

● Kommunikationsfreudig: Deine Fähigkeit, klar und freundlich mit Kund*innen und Teammitgliedern zu kommunizieren, ist von entscheidender Bedeutung.

● Stressige Phasen meistern: In der Filmbranche gibt es oft stressige Phasen, insbesondere vor Filmveröffentlichungen. Du bist in der Lage, auch in diesen Zeiten ruhig zu bleiben und effektiv zu arbeiten.



Arbeitszeit:



Die Arbeitszeit für diese Position ist von Mittwoch bis Freitag.



Wir bieten dir die Möglichkeit, Teil eines engagierten Teams in einer aufregenden Branche zu werden. Wenn du die oben genannten Anforderungen erfüllst und Interesse an der Stelle hast, sende bitte deinen Lebenslauf und ein Anschreiben an .



DCS Digital Cinema Services GmbH ist ein Arbeitgeber, der Vielfalt und Chancengleichheit fördert. Wir begrüßen Bewerbungen von Personen unabhängig von Geschlecht, Alter, sexueller Orientierung, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit oder religiösem Hintergrund.



Wir freuen uns auf deine Bewerbung!