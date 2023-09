Regierungschef von Andorra outet sich als schwul

Heute, 13:47h 2 Min.

Der andorranische Ministerpräsident Xavier Espot Zamora hat sich am Montag in einem Gespräch mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunksender Ràdio Nacional d'Andorra als schwul geoutet. Der 43-jährige Chef der liberalkonservativen Partei "Demokraten für Andorra" sagte aber auch, dass er aus seiner sexuellen Orientierung nie ein Geheimnis gemacht habe. Espot regiert sein Land seit Mai 2019, zuvor war er fast sieben Jahre lang Justizminister.



"Ich bin schwul und habe das nie versteckt", sagte Espot. Er habe sich bislang nicht zu dem Thema geäußert, weil er nicht danach gefragt worden sei. Seine sexuelle Orientierung definiere ihn nicht als Mensch und noch weniger seine Politik. "Aber ich denke, es sollte kein Problem sein, das öffentlich zu sagen", so Espot weiter. So könnten queere Kinder oder Jugendliche, "die eine schwere Zeit durchmachen", sehen, dass man unabhängig von seiner sexuellen Orientierung das höchste Regierungsamt erreichen könne.



Er habe sich wegen seiner sexuellen Orientierung nie diskriminiert gefühlt, aber erkannte an, dass nicht alle Homo­sexuellen so viel Glück gehabt hätten. Auch in seinem Land sei die volle Gleichstellung noch nicht erreicht. Deshalb müsse es öffentliche Programme geben, um Queer­feindlichkeit zu bekämpfen.

Espot verteidigt Ehe-Öffnung

Espot sagte weiter, dass Andorra "kein richtig konservatives Land" sei. Er verteidigte auch im vergangenen Jahr erlassene Gesetze zur Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare und zur Gleichstellung von trans Menschen (queer.de berichtete).



Andorra ist ein knapp 80.000 Einwohner*innen zählendes Land in den östlichen Pyrenäen zwischen Spanien und Frankreich, das ungefähr so groß ist wie das Land Bremen. Homosexualität ist in dem Fürstentum bereits seit 1791 legal, also 178 Jahre länger als in Deutschland. Lebenspartnerschaften für gleichgeschlechtliche Paare mit praktisch gleichen Rechten wurden 2014 eingeführt.



Damit gibt es in Europa vier offen homosexuelle Regierungschef*innen – neben Espot auch die Premierminister von Irland und Luxemburg, Leo Varadkar und Xavier Bettel, sowie die serbische Ministerpräsidentin Ana Brnabić. Zudem wählte Lettland im Mai mit Edgars Rinkēvičs einen offen schwulen Politiker zum Staatschef (queer.de berichtete). Alle offen homosexuellen Staats- oder Regierungschef*innen gehören liberalen oder konservativen Parteien an. (dk)