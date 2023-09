Brix Schaumburg beim "längsten Pride der Welt"

Heute, 14:24h 2 Min.

Trans Schauspieler Brix Schaumburg ( "Sunny – Wer bist du wirklich?") ist seit Sonntag unterwegs, um für einen ganzen Monat lang in einem Fahrrad-CSD von Zürich bis nach Flensburg zu reisen. Mit "Que(e)r durchs Land" wolle er "ein klares buntes Zeichen für die Bedürfnisse der LGBTQI+ Community" setzen, teilten die Veranstalter*innen mit. "'Que(e)r durchs Land' ist nicht nur die sinnvollste, sondern auch längste Pride der Welt", heißt es in einer Mitteilung weiter.



Die außergewöhnliche Tour erstreckt sich über 30 Tage und 3.000 Kilometer, mit über 20 Stopps. Wo er am Ende noch überall landet, entscheidet auch die Community, die über Social Media im regen Austausch mit Schaumburg ist.



"Wir sollten uns als die Menschen akzeptieren und sehen, die wir sind – vielfältig, divers, alle anders und wunderschön. Dann wäre vieles leichter", erklärte Schaumburg seine Motivation. Er radelt nachhaltig auf einem Bambus-Bike. Bereits im Coronajahr 2021 schwang sich Schaumburg aufs Rad, um für queere Rechte zu demonstrieren.

Während seiner Tour wird Schaumburg viele Unterstützer*innen und Gesprächspartner*innen treffen, darunter viele Bekannte von der letzten Tour. Dazu zählt etwa Kulturstaatsministerin Claudia Roth, die trans Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer, Sänger Jonny vom Dahl, Moderatorin Katja Burkard, Moderator Yared Dibaba und weitere prominente Persönlichkeiten.



Am Mittwoch will Schaumburg laut seinem Zeitplan in München eintreffen. Am 20. September soll er Frankfurt erreichen, am 27. September Köln. Danach soll es unter anderem nach Hamburg und Berlin gehen. Die Reise soll am 10. Oktober in Flensburg enden. Zu dem Projekt gibt es auch eine Spendenkampagne. (cw)