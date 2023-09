USA: Republikaner will gegen queere Menschen und Hexerei vorgehen

Heute, 15:30h 2 Min.

Ein queer­feindlicher Kandidat für den US-Senat sorgt mit einer ungewöhnlichen Forderung für Aufsehen: Der Republikaner Hung Cao hat in der Talkshow des christlichen Fundamentalisten Sean Feucht erklärt, dass Hexen seinen Heimat-Bundessstaat Virginia übernehmen wollten. Daher müssten christliche Wähler*­innen mobilisiert werden, um das zu verhindern. Die Aussage vom Juni macht inzwischen die Runde in sozialen Medien.



"Es gibt einen Ort in Monterey, Kalifornien namens Lover's Point", erklärte Cao in dem Gespräch. "Der Originalname war Lovers of Christ Point, aber jetzt haben sie Christus aus dem Namen genommen. Monterey ist jetzt ein sehr dunkler Ort, es gibt viel Hexerei und die Wicca-Gemeinde hat das Ruder übernommen. Wir dürfen nicht zulassen, dass das in Virginia passiert."



Republican candidate Hung Cao tells Christian nationalist Sean Feucht that he's running for the US Senate in Virginia because wiccans have taken over parts of California and now there is "a lot of witchcraft" and "we can't let that happen in Virginia." pic.twitter.com/ML8WtoVe2P Right Wing Watch (@RightWingWatch) July 27, 2023 Twitter / RightWingWatch

Cao ist Mitglied in einer extrem queer­feindlichen Kirchengemeinde, in der Homosexualität als "sexuelle Perversion" bezeichnet wird. Er setzte sich etwa gegen die Unterstützung queerer Jugendlicher oder die Gleich­behandlung von queeren Menschen ein.



Die Hexenprozesse von Salem im späten 17. Jahrhundert sind der bekannteste Kreuzzug gegen angebliche Hexerei in den heutigen USA (Bild: William A. Crafts / wikipedia

In seiner Partei ist Cao durchaus beliebt: Letztes Jahr gewann er die Vorwahlen im Kampf um den 10. Wahlkreis in Virigina zum US-Repräsentantenhaus gegen zehn Parteifreund*­innen. Bei der Wahl im November unterlag der Marine-Veteran der demokratischen Kongressabgeordneten Jennifer Wexton nur knapp mit 47 zu 53 Prozent.



Die republikanischen Vorwahlen zur Senatswahl werden in Virginia Mitte Juni 2024 stattfinden. Diesen Sitz hat derzeit der Demokrat Tim Caine inne, der 2016 als Vizepräsidentschaftskandidat unter Hillary Clinton international bekannt wurde. Cao rechnet sich gute Chancen auf einen Sieg aus, auch weil die Republikaner im Bundesstaat 2022 das Gouverneursamt von den Demokraten übernommen haben. Die Senatswahlen sind sehr bedeutend, weil die Demokraten in der Parlamentskammer derzeit nur eine hauchdünne Mehrheit von 51 zu 49 Sitzen haben. (dk)