"Mamma Mia!": Stars um Meryl Streep wollen dritten Teil

Wird die erfolgreiche "Mamma Mia!"-Filmreihe zur Trilogie? Mittlerweile ist es bereits fünf Jahre her, dass mit "Mamma Mia! Here We Go Again" der zweite und vorerst letzte Teil der herzerwärmenden Musical-Filmreihe mit den Stars Amanda Seyfried (37), Meryl Streep (74) und Lily James (34) erschienen ist. In einem Interview mit "Vogue", das vor dem Streik der Schauspieler*innen in Hollywood entstanden ist, zeigten sich jetzt jedoch alle Stars aus "Mamma Mia!" offen für eine Fortsetzung.

Meryl Streep: "Ich bin zu allem bereit"

"Ich fordere dich dazu heraus, mir eine Person zu zeigen, die keinen dritten 'Mamma Mia!'-Teil will!", erklärte Hauptdarstellerin Seyfried, die in beiden Filmen die Figur Sophie gespielt hat, in dem Gespräch. Auch die dreifache Oscarpreisträgerin Meryl Streep pflichtete ihrer Film-Tochter bei. "Wenn es eine Idee gibt, die mich begeistert, bin ich voll und ganz dabei. Ich bin zu allem bereit", so Streep.



Einen sicherlich nicht ganz ernst gemeinten Vorschlag, wie ihre verstorbene Figur Donna für das mögliche Sequel zurückkehren könnte, liefert die Schauspiel-Ikone gleich mit. Demnach könnte es "wie in einer dieser Seifenopern sein, in der Donna zurückkommt und verrät, dass in Wirklichkeit ihre Zwillingsschwester gestorben ist".



Der mittlerweile 74-jährige Star solch unvergessener Filmklassiker wie "Der Teufel trägt Prada" (2006) oder "Jenseits von Afrika" (1985) fügte noch scherzhaft, dass der dritte "Mamma Mia!"-Film aufgrund des zunehmenden Alters vieler Darsteller*innen möglicherweise "Groß-Mamma Mia!" genannt werden müsse.

Zeigt "Mamma Mia 3!" Donna in ihren mittleren Jahren?

Produzentin Judy Craymer (65) gab ihrerseits in dem neuen "Vogue"-Interview einen kleinen Ausblick auf potenzielle Handlungsstränge einer möglichen Fortsetzung. So wüssten Zuschauer*innen etwa noch nicht, was mit der Figur Donna in "mittleren Jahren passiert" sei, also zwischen den Rückblenden aus dem zweiten "Mamma Mia!"-Teil und der Gegenwart der Handlung.



Auch von Interesse für eine Fortsetzung könnte laut der Produzentin möglicherweise sein, wie die Geschichte von Donna und dem von Ex-James-Bond Pierce Brosnan (70) gespielten Sam Carmichael nach den Ereignissen des ersten Films weitergeht.



Darsteller Brosnan fasste in dem Interview die Gefühle des gesamten Casts im Hinblick auf eine Fortsetzung übrigens mit den Worten zusammen: "Wir würden es alle sofort tun." (cw/spot)