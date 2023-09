Kim Davis muss gleichgeschlechlichem Paar 100.000 Dollar zahlen

Der Mugshot von Kim Davis aus dem Jahr 2015

Eine Geschworenenjury in Ashland (US-Bundesstaat Kentucky) hat die ehemalige Stadtschreiberin Kim Davis laut der Nachrichtenagentur AP zur Zahlung von 100.000 Dollar (93.000 Euro) an ein gleich­geschlechtliches Paar verurteilt, weil sie den beiden 2015 die Eheschließung verweigert hatte. Davis war damals "County Clerk", also auch Chefin des Standesamtes, im ländlichen Bezirk Rowan County.



Bereits im letzten Jahr hat ein Gericht entschieden, dass die drei Mal geschiedene Davis die Rechte von zwei klagenden gleich­geschlechtlichen Paaren verletzt hatte, als sie diesen wegen der sexuellen Orientierung die Eheschließung verweigerte (queer.de berichtete). Eines der Paare muss sie nun entschädigen, dem anderen wurden keine Geldentschädigung zugesprochen.

Davis wollte Supreme-Court-Entscheidung zur Ehe für alle nicht anerkennen

Der Fall geht auf die im Juni 2015 vom Obersten Gerichtshof der USA angeordnete Ehe-Öffnung zurück. Damals entschied der Supreme Court in der Hauptstadt Washington, dass das gesetzliche Ehe-Verbot für Schwule und Lesben gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz in der US-Verfassung verstoße und alle amerikanischen Standesämter künftig gleichgeschlechtlichen Paaren Heiratsurkunden ausstellen müssten (queer.de berichtete). Davis weigerte sich jedoch aus religiösen Gründen, gleichgeschlechtliche Paare zu trauen. Sie könne als Christin nicht dazu gezwungen werden, derartige Urkunden auszustellen, da dies ihrem Glauben widerspreche. Davis wurde mit ihrer Weigerung zu einer Heldin konservativer Kräfte – sie erhielt etwa Unterstützung von Senator Ted Cruz.



Wegen ihrer Weigerung wurde sie damals sogar in Beugehaft genommen (queer.de berichtete). Später kam sie wieder auf freien Fuß und ließ sich in Groß-Demos feiern (queer.de berichtete). Bei der nächsten Wahl zur Stadtschreiberin entzogen ihr die Wähler*innen des Bezirks schließlich das Vertrauen (queer.de berichtete). Trotzdem hielten zwei schwule Paare an ihrer Klage fest. Der Washingtoner Supreme Court entschied 2020, dass dieses Verfahren seinen normalen Weg durch die Instanzen gehen könne, und weigerte sich, sich des Falles sofort anzunehmen.

Weitere Rechtsmittel angekündigt

Davis' Anwalt Matt Staver kündigte nach der Entscheidung umgehend an, in Berufung gehen zu wollen. Der Chef der queerfeindlichen Organisation "Liberty Counsel", die von der Bürgerrechtsorganisation Southern Poverty Law Center als "Hassgruppe" geführt wird, äußerte die Hoffnung, den Fall doch noch vor den Supreme Court bringen zu können. (dk)