"Club Las Piranjas" geht im Oktober endlich weiter

Die lange angekündigte vierteilige Miniserie "Club Las Piranjas" ist am 19. Oktober im RTL+-Premiumbereich erhältlich. Zum Release ist zeitgleich ein begleitendes Hörbuch sowie die Musik zur Serie in dem Streamingportal abrufbar. Die Reihe soll außerdem im Laufe des Jahres noch im RTL-Hauptprogramm gezeigt werden.



Die Serie wurde bereits vor über einem Jahr abgedreht (queer.de berichtete). Die letzten Szenen wurden in der Nähe von Köln gefilmt, nachdem die monatelangen Dreharbeiten auf Mauritius zuvor schon beendet worden waren. Eigentlich war die Serienfortsetzung schon für den Winter 2022/2023 auf RTL+ angekündigt.

Edwin Öttel auf geheimer Mission

"Club Las Piranjas" ist die Weitererzählung des gleichnamigen TV-Films, die vor 28 Jahren erstmals im Ersten ausgestrahlt worden war. Damals wie heute spielt Hape Kerkeling den Animateur Edwin Öttel, der jetzt auf geheimer Mission im Ferienparadies Mauritius ist: Wenn er die Hochzeit seines Sohns Björn (Ben Münchow) verhindert, erbt er die Hälfte des Club Las Piranjas, der von seinem Sprössling verwaltet wird. Edwin reist also inkognito ins Ferienparadies und schlittert mitten in ein großes Abenteuer voller nerviger Urlauber*innen, skrupelloser Hotel-Konkurrent*innen und einer geheimnisvollen Auftragskillerin, die ihm allesamt das Leben zur Hölle machen. Dann entwickelt er auch noch Vatergefühle…



Fans des Films dürften auch noch Angelika Milster kennen, die damals wie heute Edwins Kollegin Biggi Jakobs spielt und Judy Winter, die wieder in die Rolle der Hoteldirektorin Dr. Renate Wenger schlüpft. Zudem sind in neuen Rollen Cordula Stratmann, Benno Fürmann, Rick Kavanian und Andrea Sawatzki zu sehen.



Kerkeling versprach in einem RTL-Interview "jede Menge witziges Chaos" in der neuen Serie. Auch die Dreharbeiten seien nicht einfach gewesen: "Insgesamt haben die Dreharbeiten auf Mauritius drei Monate gedauert – klingt nach Urlaub, war es aber nicht – ähnlich wie im 'Club Las Piranjas'", so der 58-Jährige. "Wir hatten das Hotel während der Drehphase nicht exklusiv für uns, was dazu führte, dass der normale Touristenbetrieb weiterlief und so für die ein oder andere Kollision sorgte. Da wir in einem Honeymoon-Hotel arbeiteten, in dem alle 40 Minuten eine Trauung stattfand, wurden die Dreharbeiten im 40-Minuten-Takt unterbrochen – klingt witzig, war es aber nicht, sondern ziemlich herausfordernd für unser Team." Außerdem habe es nicht geholfen, dass der Dreh während der Regenzeit stattfand. (cw)