"Romeo und Julia" und "Die Bettwurst" für Deutschen Musical Theater Preis nominiert

Rosa von Praunheim brachte letzten Herbst seinen Kultfilm "Die Bettwurst" aus dem Jahr 1971 auf die Bühne (Bild: Bar jeder Vernunft / Barbara Braun)

Heute, 13:49h 2 Min.

Auch dieses Jahr können sich queere Produktionen Hoffnungen auf den Deutschen Musical Theater Preis machen. Das am Berliner Theater des Westens im Frühjahr erstmals aufgeführte "Romeo & Julia – Liebe ist alles" von Peter Plate (Rosenstolz) und Ulf Leo Sommer ist insgesamt fünf Mal für den Preis nominiert, "Die Bettwurst – das Musical!" aus dem Berliner Bar jeder Vernunft ein Mal.

"Romeo & Julia" erhielt Nominierungen für die beste Choregrafie (Jonathan Huor), das beste Lichtdesign (Tim Deiling), das beste Sounddesign (Florentin Adolf), die beste Nebendarstellerin (Steffi Irmen) und den besten Nebendarsteller ( Nico Went). "Die Bettwurst", die auf dem gleichnamigen ZDF-Fernsehfilm aus dem Jahr 1971 basiert, hat die Chance, den Preis für die besten Liedtexte zu gewinnen.

Die beiden Stücke verfehlten aber eine Nominierung als bestes Musical. Hier können sich "Briefe von Ruth" (Stadttheater Gmunden), "Der geteilte Himmel" (Mecklenburgisches Staatstheater) und Scholl – Die Knospe Der Weißen Rose (Stadttheater Fürth) Chancen ausrechnen. Wer gewinnt, soll am am 9. Oktober in einer Gala im Theater des Westens bekanntgegeben werden.

Im vergangenen Jahr erhielt QUEERKRAM-Podcaster Johannes Kram den Preis für seine "Operette für zwei schwule Tenöre" (queer.de berichtete) – also genau jene Auszeichnung, für die "Die Bettwurst" dieses Jahr nominiert ist.

Über den Sieg beim seit 2014 vergebenen Musical-Preis entscheiden Mitglieder einer eigens eingesetzten Jury sowie alle ordentlichen Mitglieder der Deutschen Musical Akademie. Die Ergebnisse beider Gruppen fließen je zur Hälfte in die Entscheidung ein. (cw)