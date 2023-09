Polyamouröse Klima-Terrorist*­innen

Von

Heute, 10:42h 3 Min.

Zwölf Jahre ist es her, dass sich Tom Lass – damals noch keine 30 Jahre alt – mit seinem ersten, für gerade einmal 2.500 Euro und rein auf der Basis von Improvisation entstandenen Spielfilm "Papa Gold" als eine der spannendsten Stimmen des jungen deutschen Films etablierte. Letzteres ist er bis heute, auch wenn seine Regiearbeit zuletzt vor allem auf dem Bildschirm zu sehen war und dort, sei es im "Tatort" oder in Serien wie "Druck", die Impro-Elemente erwartungsgemäß weniger Raum einnehmen. Doch nun beweist er mit "Tod den Lebenden" (bereits jetzt in der ARD-Mediathek und ab 16. September 2023 bei One), dass sich auch mit seiner liebsten Arbeitsweise seriell erzählen lässt.



Ihren Ursprung nahm die sechsteilige Serie im von Lass bereits vor etlichen Jahren initiierten ImproLab, regelmäßigen Zusammenkünften gleichgesinnter Schauspieler*innen, die zunächst einmal vor allem experimentieren wollen. Erst als die Grundstrukturen von "Tod den Lebenden" von ihm und seinem Ensemble längst entwickelt und ohne Budget bereits erste Szenen im Kasten waren, stiegen Produktionsfirma und Sender mit ein. Ohne, wie alle Beteiligten betonen, an der kreativen Freiheit, die dieses Projekt spürbar durchzieht, zu rütteln.

Heidi, Juklas und Becky teilen sich ein Bett

Eine ungewöhnliche Dreiecks-Beziehung steht im Zentrum der Geschichte. Die bestimmt auftretende Heidi (Odine Johne) und der liebenswert naive Juklas (Julius Feldmeier) sind ein Paar, doch beide sind auch mit Becky (Kristin Suckow) zusammen. Man lebt zusammen in einer WG, teilt sich meist auch ein Bett (wobei Gruppensex irritierenderweise ein Tabu zu sein scheint) und auch ein Baby ist in Planung, das Becky austragen soll, weil Heidi keine Lust auf einen dicken Bauch hat.



Als ihnen die Wohnung gekündigt wird, stößt unverhofft Akki (Lea van Acken), die Tochter des Vermieters, in dieses eigentlich eingespielte Grüppchen. Und es treten noch andere Komplikationen auf. Denn bei Heidi wird eine schwere Krankheit diagnostiziert, verschlimmert durch den Klimawandel. Um an der Situation doch noch etwas zu ändern, radikalisieren sich die vier zu Aktivist*innen mit Umsturzplänen – und scheuen auch vor dem Griff zur Waffe nicht zurück.

Ein Wort in eigener Sache

Hinter gutem Journalismus stecken viel Zeit und harte Arbeit – doch allein aus den Werbeeinnahmen lässt sich ein Onlineportal wie queer.de nicht finanzieren. Mit einer Spende, u.a. per oder Überweisung, kannst Du unsere wichtige Arbeit für die LGBTI-Community sichern und stärken. Abonnent*innen bieten wir ein werbefreies Angebot.

Eine kreative Serie mit sehr eigenem Humor

Selten dürfte eine deutsche Serie so viel kreative Freiheit, Spielfreude und Widerstand gegen normierte Erzählmuster verströmt haben wie "Tod den Lebenden". Lass und sein Team (zu dem neben den Hauptdarsteller*innen auch Lia von Blarer als Mit-Autorin gehört) erzählen gleichermaßen absurd und gekünstelt, aber doch mit viel Wahrhaftigkeit von Liebe, Zusammenhalt und dem Aufbrechen konventioneller Lebensentwürfe, aber auch der Zerrissenheit einer jungen Generation zwischen Zukunftsangst, Egoismus und gruppendynamischem Veränderungswillen.



Die Ideenvielfalt in den sechs kurzen Episoden ist derart hoch, dass fast zwangsläufig nicht jeder einzelne Einfall bis ins letzte aufgeht und der eine oder andere vielleicht sogar ein wenig weiter hätte überdreht werden müssen. Aber wer Gefallen findet am sehr eigenen Humor der Serie, der nicht zuletzt in den improvisierten Dialogen zu finden ist, nimmt hier mindestens so viel zu lachen wie Denkanstöße mit.