SchwuZ Berlin sucht Leitung Gastronomie & Service

DU GIBST GERNE DEN TAKT VOR?

SUPER. DANN SUCHEN WIR DICH.



Für unseren operativen Clubbetrieb in der Rollbergstraße stellen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine



Leitung Gastronomie & Service



ein.



In dieser Position verantwortest du die Konzeption, Implementierung und kontinuierliche Verbesserung eines hochwertigen gastronomischen Angebots. Darüber hinaus liegt der Fokus auf dem erfolgreichen Verkauf und einem kundenorientierten Service.



ZU DEINEN HAUPTAUFGABEN GEHÖREN



● Führung und Entwicklung des Teams gemäß den Unternehmensrichtlinien, einschließlich Onboarding, jährlichen Mitarbeiter*innengesprächen und kontinuierlichem Feedback

● Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs

● Regelmäßige Berichterstattung an die Geschäftsführung über Leistung und Entwicklungen im Verantwortungsbereich

● Verhandlung von Verträgen mit Partner*innen, einschließlich Rückvergütungen und Werbekostenzuschüssen (WKZ)

WAS DU MITBRINGEN SOLLTEST





Du liebst die Welt der spirituosenbasierten Gastronomie und weißt, wie man ein Team zum Erfolg führt. Deine To-Do-Listen sind dein zweites Zuhause und du behältst stets den Überblick, dank deiner ausgefeilten Organisationsmethoden.



Du bringst bereits Erfahrung in der Gastronomie mit und deine Zuverlässigkeit und dein Verantwortungsbewusstsein zeichnen dich aus. Du hast mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in der Gastronomie oder eine entsprechende Ausbildung. Unser Team ist vielfältig, fachübergreifend und international ausgerichtet. Daher sind gute Deutsch- und Englischkenntnisse unabdingbar.



Du hast darüber hinaus ein fundiertes Verständnis für betriebswirtschaftliche Aspekte, um den Betrieb effizient zu steuern und die Vertrautheit mit gesetzlichen Vorschriften, insbesondere im Hinblick auf Hygiene und Arbeitssicherheit. Dein sicherer Umgang mit gängigen Software-Anwendungen für Verwaltung und Reporting sucht seines Gleichen. Dazu bringst du die Fähigkeit mit, effektiv und zielführend zu verhandeln, vor allem bei Verträgen und Partnerschaften, aus der sich langfristige Strategien zur Steigerung des Geschäftserfolgs ergeben.



Du besitzt die Fähigkeit, ein Team effizient zu führen, zu inspirieren und weiterzuentwickeln und hast eine ausgeprägte verbale und schriftliche Kommunikationsfähigkeit, insbesondere in Verhandlungen und Präsentationen. Ein hohes Maß an Serviceorientierung und die Fähigkeit, Kundenanforderungen zu identifizieren und darauf einzugehen ist für dich selbstverständlich.



WIR SIND



Deutschlands größter queerer Club. Neben unserem regulären Clubbetrieb unterhalten wir weitere Geschäftsfelder, zu denen insbesondere die Vermietung der Location, ein Online Shop sowie die Konzeption und Organisation unterschiedlicher Event- und Kulturformate gehören.



MEHR ALS EIN CLUB



Das SchwuZ steht für eine von Inklusion und Diversität geprägte Arbeitgeberin, bei der jeder Mensch so angenommen wird, wie er ist oder sein möchte. Wir verstehen uns als ein Safer Space für alle, die sich der queeren Community zugehörig fühlen.



Unsere Organisation zeichnet sich durch ein ausgeprägtes Gemeinschafts- und Wir-Gefühl aus. Harmonie, Empathie und ein respektvoller Umgang miteinander sind uns nicht nur wichtig, sondern essentielle Bestandteile unserer Unternehmenskultur.



WAS WIR BIETEN



Wir sind ein queeres Team mit über 100 Mitarbeiter:­innen. Neben einer leistungsgerechten und fairen Bezahlung bieten wir regelmäßig interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten an. Unsere Zusammenarbeit zeichnet sich durch flache Hierarchien, ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum aus.



Eine ausgeglichene Work-Life-Romance ist uns wichtig. Deshalb achten wir darauf, dass sich unsere Einsatzpläne mit deinem Leben vereinbaren lassen. Zusätzlich bieten wir auch die Möglichkeit, an regelmäßig stattfindenden Firmenyoga-Kursen teilzunehmen.



DU WILLST ZU UNS?



Das freut uns! Sende uns deine Unterlagen inkl. kurzem Lebenslauf an .



Wir freuen uns auf deine Bewerbung.