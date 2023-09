Kim Petras überrascht mit Album-Veröffentlichtung

Petras steht kurz vor Beginn ihrer Nordamerika-Tournee (Bild: Luke Gilford)

Heute, 13:25h 2 Min.

Die in Bonn geborene und in LA lebende erfolgreiche Popsängerin Kim Petras hat am Dienstag überraschend ihr zweites Studioalbum released. "Problématique" war ursprünglich während der Covid-Pandemie konzipiert und zwischen 2020 und 2022 aufgenommen worden. Doch die Veröffentlichung des geplanten Debüt-Albums war mehrfach verschoben und nach Leaks der Songs zunächst ganz gestoppt worden.



"Problématique" besteht aus zehn Tracks euphorischer Popmusik vom Feinsten. Inspiriert von französischer House-Musik vermittelt "Problématique" eine entspannte Laissez-faire-Attitüde. Eine besondere Überraschung gibt es bei "All She Wants" in Form des Feature-Gasts Paris Hilton.



Für Kims Superfans ist die Veröffentlichung – als Stream bei Apple Music und Spotify – ein echtes Highlight, bevor am 27. September ihre Nordamerika-Tournee "Feed The Beast" beginnt (im nächsten Frühjahr kommt sie auch nach Deutschland, queer.de berichtete). Auf der Tour wird sie drei Songs live präsentieren: "Something About You", "Treat Me Like A Ho" und "Problematique".

Zuletzt hat Kim Petras mit dem Release ihres Debütalbums "Feed The Beast" für Furore gesorgt, das am 23. Juni veröffentlicht wurde. Gefolgt von der nächsten Sensationsmeldung, dass sie das diesjährige Cover der Sports Illustrated Swimmsuit Ausgabe zieren wird, die einmal jährlich erscheint und mittlerweile Kultstatus hat. Einen anderen Big Bang hatte Kim mit ihrer Single "Alone", einer Club-Nummer, den Kim und Nicki Minaj gemeinsam veröffentlicht haben und in dem es darum geht, sich von seinen Impulsen leiten zu lassen.



"Alone" folgte auf Kims letzte, eher düstere, basslastige Single "brrr" und ihren historischen Grammy-Gewinn für "Unholy" mit Sam Smith, mit dem die beiden vor allem in der queeren Community Geschichte schrieben und sich selbst ein Denkmal setzten. Kim Petras ist die erste trans Künstlerin, die einen Grammy gewann (queer.de berichtete). (pm/cw)