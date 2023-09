Mehr schwule Episoden von "Take Me Out"

Moderator Jan Köppen in einer "Take Me Out – Boys, Boys, Boys"-Folge aus dem Jahr 2021 (Bild: RTL)



Der Sender RTL hat angekündigt, dass ab dem 14. Oktober acht neue Folgen der wöchentlichen Datingshow "Take Me Out" mit Moderator Jan Köppen gezeigt werden – zunächst sechs reguläre Folgen mit einem Mann, der sich aus 30 Single-Frauen sein Date heraussuchen soll. Ab dem 25. November gibt es dann zwei neue Folgen von "Take Me Out – Boys, Boys, Boys", dem schwulen Ableger der Show. Dort wird dann ein Single-Kandidat auftreten, dem 30 potenzielle Partner gegenübergestellt werden.



| Direktlink | "Die Größe ist sexy, aber der hat einen Sixpack – das mag ich nicht": Ausschnitt aus einer älteren "Boys, Boys, Boys"-Folge

"Take Me Out" läuft bereits seit 2013 im Kölner Privatsender. Anfang 2021 wurden die ersten gleichgeschlechtlichen Folgen unter dem Titel "Boys, Boys, Boys" gezeigt (queer.de berichtete). Dieses Jahr feierte zudem der Ableger "Girls, Girls, Girls" Premiere, in dem ausschließlich Kandidatinnen antraten (queer.de berichtete). Die "Girls"-Ausgaben konnten in der Erstausstrahlung gegen Mitternacht gute Quoten erzielen. Die Marktanteile bei der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lagen mit 13 bzw. elf Prozent über den Senderschnitt. An die sehr guten Quoten der Anfangszeit der Show konnten aber auch diese Folgen nicht anknüpfen.

Bis 2021 moderierte Ralf Schmitz die Show, wechselte dann aber zu Sat.1. Danach übernahm Jan Köppen. Die Primetime-Specials und eine Weihnachtsausgabe moderierte zuletzt aber Chris Tall, da Köppen coronabedingt ausfiel.



"Take Me Out" basiert auf einem australischen Konzept. Dabei müssen sich Singlemänner normalerweise ein Date mit einer von 30 Kandidatinnen sichern, die aber durch den Druck auf einen Buzzer ihr Desinteresse zeigen können. 2017 gab es bereits eine schwule Version der Show in Thailand. Sie trug den Titel "Take Guy Out". Eine lesbische Version der Show gibt es bislang nur im deutschen RTL. (cw)