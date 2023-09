Nan Palmero / flickr) Erneut wurde eine Regenbogenfahne geklaut, dieses Mal in einer berüchtigten Schule in Brandenburg (Bild:

Heute, 15:43h 2 Min.

An der Schule im Spreewaldort Burg, die wegen rechter Umtriebe bundesweit bekannt geworden ist, ist eine Regenbogen­fahne gestohlen und durch eine Deutschlandfahne ersetzt worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Schule im Spreewald war in die nationalen Schlagzeilen geraten, weil zwei Lehrkräfte in einem Brandbrief geschildert hatten, sie seien an der Schule täglich mit Rechtsextremismus, Sexismus und Homophobie konfrontiert (queer.de berichtete).



Über den Diebstahl der Regenbogen­fahne hatte die Schulleitung die Polizei informiert. Ermittelt werde in alle Richtungen. Auch ein rechtsextremer Hintergrund sei nicht ausgeschlossen, sagte Polizeisprecherin Ines Filohn der dpa.



Nach dem Verfassen ihres Brandbriefes waren die Autor*­innen, eine Lehrerin und ein Lehrer, rechten Anfeindungen ausgesetzt gewesen und verließen später die Schule (queer.de berichtete). Inzwischen hat die Einrichtung einen neuen Schulleiter – die bisherige Leiterin hatte darum gebeten, an einem anderen Ort neue Aufgaben zu übernehmen.

Erst vor knapp zwei Wochen hatte der brandenburgische Landesbildungsminister Steffen Freiberg einen Appell an Lehrkräfte für mehr Zivilcourage erneuert (queer.de berichtete). Der SPD-Politiker stellte sich dabei hinter die Brandbrief-Autor*innen: "Die Tatsache, öffentlich zu machen, hinzusehen und zu handeln, ist absolut richtig, das unterstütze ich nach wie vor."



Zuletzt wurden immer wieder Diebstähle oder Verbrennungen von Regenbogenfahnen bekannt. Im Juni warfen Unbekannte etwa im brandenburgischen Spremberg einen Brandsatz auf eine Kirche, an deren Wand eine große Regenbogenfahne angebracht war (queer.de berichtete). Letzten Monat beklagte die Technische Universität Braunschweig, dass eine von der Hochschule anlässlich des CSDs gehisste Regenbogenfahne zerstört worden sei (queer.de berichtete). (dpa/cw)